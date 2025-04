Gotthard: „Stereo Crush“-Tour 2025 startet im Mai

Im Jahr 2025 kehren Gotthard, die weltweit über 3,5 Millionen verkaufte Einheiten und mehr als 2.000 Live-Auftritte vorweisen können, mit ihrem neuen Album Stereo Crush auf die Bühne zurück – frischer, intensiver und rockiger denn je. Produziert, aufgenommen und abgemischt wurde der neue Longplayer Stereo Crush von Langzeitpartner Charlie Bauerfeind, der u.a. auch für anderen Szenegrößen wie Helloween oder Blind Guardian tätig ist, gemeinsam mit Gotthard-Mitbegründer Leo Leoni im Yellowhouse Studio, während sich Sascha „Busy“ Bühren (TrueBusyness) dem Mastering annahm.

Der Albumveröffentlichung wird sich eine umfangreiche Europatournee anschließen, in deren Rahmen Gotthard u.a. auch sieben Konzerte mit Y&T als Special Guests sowie gemeinsam mit ihren Landsmännern Krokus einige Shows in ihrer Heimat spielen werden. Gotthards stetig weiterwachsenden Livekalender sowie Ticketinfos findet man unten! Alle Fans können sich bei der Stereo Crush Tour 25 auf eine Setlist freuen, die neue Energie und unsterbliche Hymnen perfekt vereint. Natürlich dürfen auch die Klassiker der Bandgeschichte nicht fehlen – von Heaven bis Anytime Anywhere und Feel What I Feel.

Gotthard – Stereo Crush Tour 2025

21.05.2025 DE Saarbücken – Garage (w/ Eclipse)

Mit Special Guests: Y&T

Präsentiert von Metal Hammer, Classic Rock, musix,

Rock Antenne, powermetal.de, RPM & Bottom Row

23.05.2025 Bochum – RuhrCongress

24.05.2025 Geiselwind – Music Hall

25.05.2025 Frankfurt – Batschkapp

27.05.2025 Hamburg – Große Freiheit 36

29.05.2025 München – Circus Krone

30.05.2025 Filderstadt – FILharmonie

31.05.2025 AT- Telfs – Rathaussaal

Weitere Shows:

11.06.25 DE Wolfhagen – Stadtpark Teichwiesen (w/ Axxis)

26.06.25 CH Pully/ Lausanne – Pully Live Festival

27.06.25 CH Basel – Summerstage (w/ Krokus)

28.06.25 DE Ehingen – Martkplatz (w/ Krokus)

20.07.25 CH Locarno – Moon&Stars („Steve Lee – The Show“)

22.07.25 DE Regensburg – Piazza im Gewerbepark

06.08.25 CH Zofingen – Heitere (w/ Orchestra)

10.08.25 DE Tettnang – Schlossgarten (w/ Krokus)

19.12.25 CH Bern – Festhalle (w/ Krokus)

20.12.25 CH Zürich – The Hall (w/ Krokus)

Über Gotthard

Mit 16 Nummer-1-Alben, einem Diamond Award für über eine Million verkaufte Einheiten in der Schweiz und zahlreichen Platin-Alben, darunter das vierfach mit Platin ausgezeichnete Album Homerun und mehrere doppelt und dreifach platinprämierte Werke, haben Gotthard eine beispiellose Erfolgsgeschichte vorzuweisen, in deren Verlauf sie bislang insgesamt über 3,5 Millionen Einheiten verkauften und mehr als 2.000 Konzerte spielten. Ihre Hits wie Heaven, ebenfalls eine Platin-Single, und sieben Top-10-Singles haben die Band zu einer festen Größe der internationalen Musikszene gemacht.

Gotthard sind:

Nic Maeder – Gesang

Leo Leoni – Gitarre

Freddy Scherer – Gitarre

Marc Lynn – Bass

Flavio Mezzodi – Schlagzeug