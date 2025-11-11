Gotthard & Marc Storace: vereinen sich für „Liverpool“

Die Schweizer Rock-Schwergewichte Gotthard und Marc Storace (Krokus) haben sich für eine brandneue Version von Liverpool zusammengetan, einem der Highlights und Fan-Favoriten auf Gotthards Nummer-1-Album Stereo Crush.

Das neu interpretierte Duett, gesungen von den beiden Ausnahmestimmen Nic Maeder und Marc Storace, ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich. Der Song erscheint zudem auf Gotthards kommendem Mini-Album More Stereo Crush, das am 13. März 2026 bei RPM veröffentlicht wird.

Der Song gewinnt eine neue Dimension durch das Zusammenspiel zweier der besten Rockstimmen der Schweiz. Auch Chris von Rohr – Gründer von Krokus und langjähriger Produzent und Co-Songwriter von Gotthard, vereint sich erneut mit Gitarrist Leo Leoni und der Band, um dieser Hymne den Extra-Boost zu geben.

Diese Neuaufnahme unterstreicht die anhaltende Freundschaft und den gegenseitigen Respekt, die das Fundament der Schweizer Rockgeschichte seit über vier Jahrzehnten bilden.

“Es war für mich schon immer eine Ehre, gemeinsam mit Marc live auf der Bühne zu singen. Nun auch ein Duett zusammen aufzunehmen und daran zu arbeiten, war wirklich fantastisch. Die Zusammenarbeit mit Chris und Leo an diesem Song war sehr spannend. Ich freue mich riesig darauf, die neue Version von Liverpool gemeinsam live zu spielen – das wird ein Riesenspaß.” — Nic Maeder

“Wie immer hatten Nic und ich eine großartige Zeit zusammen zu singen. Diesmal im Studio. Chris und Leo führten uns mit ihren erfahrenen Ohren durch diese Version des Liverpool-Songs.” — Marc Storace

“Uns verbinden elf Jahre intensive, erfolgreiche Jahre, die viele Songperlen hervorbrachten. Jetzt entstand eine weitere. Die Beatles aus Liverpool halfen mir in frühen Tagen meinen Weg zu finden. Wenn ich einen neuen Song angehe, suche ich meist nach einem Titel, den es so noch nicht gibt. Der Rest kommt dann fast wie von alleine.” — Chris von Rohr

Weitere Infos zu Gotthard, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: