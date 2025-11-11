Taär – Catharsis Till Dawn

Noch schnell vor dem großen Weihnachtsgeschäft der Musikindustrie: Ein paar Reviews zu Veröffentlichungen, die in diesem Jahr – aus mir vermeintlich unerklärlichen Gründen – bisher unter meinem Radar geblieben sind.

Catharsis Till Dawn, das Debüt der Black Metaller Taär, ist bereits am 11.04.2025 über das Label Soulseller Records erschienen und dort als CD und in jeweils einer weißen und schwarzen Vinylvariante erhältlich. Das scheint das Label öfter zu machen. Also Black Metal auf White Vinyl finde ich schon krass 😊

Mit Catharsis Till Dawn legen Taär ihr Debütalbum vor und das mit einer Wucht, die kaum erwarten lässt, dass es sich hier um ein Erstlingswerk handelt. Die schweizerisch-griechische Formation besteht aus Musikern, die ihre Spuren bereits in etlichen anderen Bands hinterlassen haben, was sich deutlich in der souveränen Handhabung von Tempo, Dynamik und Atmosphäre zeigt. Schon der Opener macht unmissverständlich klar, dass hier keine Gefälligkeiten bedient werden. Taär orientieren sich klar an der zweiten Welle des Black Metal, übertragen deren kalte Raserei und kompromisslose Haltung aber in ein modernes, kraftvoll produziertes Gewand. Der Sound bleibt rau und ungeschliffen, ohne dabei an Druck oder Transparenz einzubüßen.

Songs wie The Storm Of War oder Where Death Stalks Its Prey sind Paradebeispiele für das, was Taär ausmacht: unbarmherzige Blasts, schneidende Gitarren, die sich wie frostige Schneisen durch die Kompositionen ziehen, und ein Frontmann, der mit seiner kehligen Präsenz die Songs in infernalische Sphären hebt.

Klar, das Rad wird hier nicht neu erfunden, doch Taär gelingt es, dieser altbekannten Klangsprache neues Feuer einzuhauchen. Catharsis Till Dawn ist ein Album, was Black Metal im Kern ausmacht: Katharsis durch Zerstörung und das bis zum Morgengrauen und dies kompromisslos und energiegeladen … und zudem schwarz wie Taär, oder heißt es Teer?

