Ex-Plizit: melden sich zurück

Nach zwei energiegeladenen Singles und jeder Menge Vorschusslorbeeren ist es endlich so weit: Ex-Plizit, Powerfünfer aus dem Rhein-Neckar-Kreis, veröffentlichen ihr brandneues Album Märchen, Mythen Und Legenden beim Winnender Kultlabel 7hard. Dabei beweisen die Rocker um Frontmann Dirk Jeblik, dass echte Unabhängigkeit nicht nur ein Wort ist, sondern ein Lebensgefühl ist: Vom ersten Ton bis zum letzten Mastering entstand dieses Werk komplett in Eigenregie – ohne Kompromisse, ohne Grenzen, aber mit jeder Menge Leidenschaft.

Das Ergebnis: ein Sound, der kracht, berührt und überrascht. Deutschrock trifft auf Metal, Pop auf Haltung, und mittendrin steckt die unverwechselbare Handschrift von Ex-Plizit.

Märchen, Mythen Und Legenden ist kein gewöhnliches Album – es ist eine von lauten Gitarren begleitete Reise durch Fantasie, Realität und Emotionen. Obschon roh und schonungslos haben die Texte Tiefgang und zeigen Haltung. Dabei erzählt jeder Song eine eigene Geschichte und ist immer unverwechselbar Ex-Plizit: Sei es der Partykracher, der die Tanzfläche zum Beben bringt, ein Coversong im typischen Ex-Plizit-Stil oder eine Ballade, die unter die Haut geht. Kraftvoll, ehrlich und vielseitig – Ex-Plizit zeigen, dass sie keinen Bock auf Schubladen haben. Stattdessen liefern sie ein Album, das musikalisch genauso facettenreich ist wie die Welt, aus der ihre Geschichten stammen.

Nach den Vorboten Gewaltige Lieder, Glücksschiss und Pogobraut legen Ex-Plizit mit Märchen, Mythen Und Legenden nun das volle Brett nach – roh, emotional, handgemacht.

Ein Album für alle, die Musik nicht nur hören, sondern fühlen wollen. Und natürlich bleibt die Band auch sozial lautstark: Mit Aktionen wie Explizit gegen Krebs oder dem Ex-Open-Air hat die Band bereits mehrere Tausend Euro für krebskranke Kinder gesammelt, und unterstützte auch die Barber Angels auf ihrem hochgelobten Benefiz-Album.

Eine Band mit Haltung, Herz und Härte. So wie ihre Songs.