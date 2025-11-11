Female Fronted Rock Festival 3: der Vorverkauf startet am 15.11.2025

Time For Metal präsentiert: Das Female Fronted Rock Festival 3

Die dritte Ausgabe des Female Fronted Rock Festival startet am 27. Februar 2026 wieder im Orange Club der Kieler Traum GmbH (Grasweg 19, 24118 Kiel). Wie in den letzten Jahren auch, startet der Einlass um 18:00 Uhr, die erste Band beginnt dann um 19:00 Uhr.

Seid ihr wieder bereit für eine geballte Ladung Female Fronted Power? Zum dritten Mal feiern wir Rockmusik mit starken Frontfrauen – laut, leidenschaftlich und mit Herz!

Die Ticketpreise konnten stabil gehalten werden. Limitierte Early Bird Tickets gibt es vom 15.11.2025 bis zum 22.12.2025 für nur 15,- €. Ab dem 23.12. oder bei Ausverkauf der limitierten Early Birds kosten die Tickets nur drei Euro mehr und liegen bei 18 €. Bitte nutzt den Vorverkauf, auch wenn es eine Abendkasse für 25,- € im Orange Club der Traum GmbH geben wird.

Der Link zum Ticketverkauf: https://www.eventim-light.com/de

sowie auf der Homepage des Vereins: http://www.femalefrontedrock.de

Wer sich nicht mit dem Internet auseinandersetzen möchte, bekommt ausgedruckte Tickets bei Insound Kiel, Gablenzstraße 5, 24114 Kiel

Das Line-Up:

⚡ Decisions & Choices – emotionaler Heavy Rock mit Ohrwurm-Garantie aus Verden

⚡ Burnt Paradise – Alternative Rock & Grunge aus Husum

⚡ Sacred Groove – Melodic Metal vom Niederrhein

⚡ Tessia – Progressive Metal aus Norwegen, Wacken Metal Battle Norway Gewinnerinnen

⚡ Vertical Blinds – Hardrock Pur aus Kiel, bekannt u.a. vom Baltic Open Air

Dr. MosH moderiert und ist mit seiner Praxis wieder am Start – Wer ihn kennt, weiß: Das wird wild!

Mit jedem Ticket sowie einem Tombola-Los unterstützt ihr die Arbeit des Female Fronted Rock e.V. sowie des Metality e.V. – für mehr Sichtbarkeit, Vernetzung & soziale Projekte mit Metal-Herz.

Unter den Gewinnen befinden sich Konzertkarten, Band-Merch und vieles mehr!

Save the Date, spread the word & be part of the movement!

Veranstalter:

Female Fronted Rock e.V.