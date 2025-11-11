Agnostic Front: veröffentlichen neues Video zu „Sunday Matinee“ aus dem neuen Album „Echoes In Eternity“

Die New Yorker Hardcore-Institution Agnostic Front hat ihr neues Album Echoes In Eternity über Reigning Phoenix Music veröffentlicht – und feiert den Release mit einem brandneuen Video zur Single Sunday Matinee. Eine Hommage an die Wurzeln der Szene; rau, ehrlich und voller Herzblut!

Sänger Roger Miret verrät uns:

„Mit diesem Song feiern wir das Zusammensein – Freunde, Familie und die guten Zeiten, auf die wir uns alle gefreut haben: die legendären Sunday Matinees. Besonders denken wir dabei an die alten CBGB-Sonntage zurück, an die Klassiker-Lineups, wo wir mit anderen Hardcore- und Punkbands aus aller Welt und den Kids aus der Szene unvergessliche Verbindungen geknüpft haben. Das war echtes soziales Netzwerk – live und ungefiltert.“

Agnostic Front live:

Feb. 6 Düsseldorf, Germany @ Zakk

Feb. 7 Hamburg, Germany @ Gruenspan

Feb. 8 Maastricht, Netherlands @ Muziekgieterij

Feb. 9 Saarbrücken, Germany @ Garage

Feb. 10 Luzern, Switzerland @ Concert Hall Schüür

Feb. 11 Paderno Dugnano (Milan), Italy @ Slaughter Club

Feb. 12 Treviso, Italy @ New Age Club

Feb. 13 Stuttgart, Germany @ Im Wizemann

Feb. 14 Audincourt, France @ Le Moloco

Feb. 15 Vauréal, France @ Le Forum

Feb. 16 Frankfurt, Germany @ Das Bett

Feb. 17 Leipzig, Germany @ Felsenkeller

Feb. 18 Herford, Germany @ Kulturwerk

Feb. 19 München, Germany @ Backstage

Feb. 20 Berlin, Germany @ Astra Kulturhaus

Feb. 21 Wrocław, Poland @ Kustomhead And Tattoo Shop

Feb. 22 Warsaw, Poland @ Proxima

Feb. 23 Ostrava, Czech Republic @ Barrák Music Club

Feb. 24 Budapest, Hungary @ Dürer Kert

Feb. 25 Linz, Austria @ Posthof

Feb. 26 Cham, Germany @ LA

Feb. 27 Magdeburg, Germany @ Factory

28 Feb Antwerpen, Belgium @ Trix

