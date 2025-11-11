Agnostic Front: veröffentlichen neues Video zu „Sunday Matinee“ aus dem neuen Album „Echoes In Eternity“

Die New Yorker Hardcore-Institution Agnostic Front hat ihr neues Album Echoes In Eternity über Reigning Phoenix Music veröffentlicht – und feiert den Release mit einem brandneuen Video zur Single Sunday Matinee. Eine Hommage an die Wurzeln der Szene; rau, ehrlich und voller Herzblut!
Sänger Roger Miret verrät uns:
„Mit diesem Song feiern wir das Zusammensein – Freunde, Familie und die guten Zeiten, auf die wir uns alle gefreut haben: die legendären Sunday Matinees. Besonders denken wir dabei an die alten CBGB-Sonntage zurück, an die Klassiker-Lineups, wo wir mit anderen Hardcore- und Punkbands aus aller Welt und den Kids aus der Szene unvergessliche Verbindungen geknüpft haben. Das war echtes soziales Netzwerk – live und ungefiltert.“
Agnostic Front live:
Feb. 6 Düsseldorf, Germany @ Zakk
Feb. 7 Hamburg, Germany @ Gruenspan
Feb. 8 Maastricht, Netherlands @ Muziekgieterij
Feb. 9 Saarbrücken, Germany @ Garage
Feb. 10 Luzern, Switzerland @ Concert Hall Schüür
Feb. 11 Paderno Dugnano (Milan), Italy @ Slaughter Club
Feb. 12 Treviso, Italy @ New Age Club
Feb. 13 Stuttgart, Germany @ Im Wizemann
Feb. 14 Audincourt, France @ Le Moloco
Feb. 15 Vauréal, France @ Le Forum
Feb. 16 Frankfurt, Germany @ Das Bett
Feb. 17 Leipzig, Germany @ Felsenkeller
Feb. 18 Herford, Germany @ Kulturwerk
Feb. 19 München, Germany @ Backstage
Feb. 20 Berlin, Germany @ Astra Kulturhaus
Feb. 21 Wrocław, Poland @ Kustomhead And Tattoo Shop
Feb. 22 Warsaw, Poland @ Proxima
Feb. 23 Ostrava, Czech Republic @ Barrák Music Club
Feb. 24 Budapest, Hungary @ Dürer Kert
Feb. 25 Linz, Austria @ Posthof
Feb. 26 Cham, Germany @ LA
Feb. 27 Magdeburg, Germany @ Factory
28 Feb Antwerpen, Belgium @ Trix
