Agnostic Front: entflammten New York mit neuer Single „Matter Of Life & Death“feat. Darryl „DMC“ McDaniels von Run-DMC

New York City ist bekannt für seine kulturellen, klanglichen und Einstellungen, und das neueste, brennende Werk aus den Underground-Adern der Stadt beweist, dass dieses Erbe weiterlebt. Die Hardcore-Legenden Agnostic Front haben sich mit Darryl „DMC“ McDaniels von Run-DMC für eine neue Single und ein Musikvideo mit dem Titel Matter Of Life & Death zusammengetan, um die Flammen des New York Hardcore neu zu entfachen.

Seht euch das Video zu Matter Of Life & Death hier an:

Streamt Matter Of Life & Death hier: https://agnosticfront.rpm.link/moldPR

In Matter Of Life & Death zeigen Agnostic Front und DMC, dass sie weit mehr zu bieten haben als bloße Nostalgie. Mit einem erfrischend modernen Ansatz des Genre-Mixings stürzt sich die Single in einen wütenden Straßenkampf zwischen Hardcore-Punk und dem Old-School-Hip-Hop-Swagger. Mit messerscharfen Riffs, donnernden Beats und DMC’s unverwechselbarem Rhythmus trifft die Musik härter als ein Güterzug in Richtung Queens. Produzent und New York Hardcore-Veteran Mike Dijan hält den Sound roh und unerbittlich, während Regisseur Blake Farber das Video in ein non-stop Adrenalin-Feuerwerk verwandelt. Mit Mosh-Pits, die auf Boom-Boxen treffen, Fäusten in der Luft und Schweiß, der von den Wänden fliegt, wird das New Yorker Grit in weniger als drei Minuten purer Energie destilliert.

In einer Ära überproduzierter und vorhersehbarer Genre-Mash-ups fühlt sich Matter Of Life & Death lebendig, gefährlich und notwendig an. Agnostic Front und DMC sind das perfekte, unwahrscheinliche Duo: zwei Giganten aus unterschiedlichen musikalischen Welten, die in Aggression, Trotz und ihren New Yorker Wurzeln gemeinsame Grundlagen finden.

Und dies ist erst der zweite Schuss, der zum mit Spannung erwarteten neuen Album von Agnostic Front und DMC führt: Echoes In Eternity erscheint am 07. November über Reigning Phoenix Music. Falls ihr eine Erinnerung daran braucht, dass der Geist des Crossovers noch immer Biss hat, dann ist dies die richtige.

Echoes In Eternity – Trackliste:

1. Way Of War

2. You Say

3. Matter Of Life & Death (feat. Darryl „DMC“ McDaniels, Run-DMC)

4. Tears For Everyone

5. Divided

6. Sunday Matinee

7. I Can’t Win

8. Turn Up The Volume

9. Art Of Silence

10. Shots Fired

11. Hell To Pay

12. Evolution Of Madness

13. Skip The Trial

14. Obey

15. Eyes Open Wide

Agnostic Front haben zum Support ihres neuen Albums Echoes In Eternity eine Europatournee angekündigt. Die Tour wird von Wisdom In Chains und Raw Brigade als Special Guests begleitet und beginnt Anfang Februar in Deutschland.

Agnostic Front – East Meets West Tour

October 15, 2025 – The Oriental Theater – Denver, CO

October 16, 2025 – Metro Music Hall – Salt Lake City, UT

October 17, 2025 – The Shredder – Boise, ID

October 18, 2025 – Hawthorne Theatre – Portland, OR

October 19, 2025 – El Corazon – Seattle, WA

October 21, 2025 – The Ritz – San Jose, CA

October 22, 2025 – Goldfield Trading Post – Sacramento, CA

October 23, 2025 – Cornerstone Berkeley – Berkeley, CA

October 24, 2025 – Ventura Music Hall – Ventura, CA

October 25, 2025 – The Glass House – Pomona, CA

October 26, 2025 – Swan Dive – Las Vegas, NV

October 28, 2025 – The Rock – Tucson, AZ

October 29, 2025 – The Nile Theater – Mesa, AZ

October 30, 2025 – Transplants Brewery – Palmdale, CA

November 01, 2025 – House of Blues – San Diego, CA

November 02, 2025 – Garden Amp – Garden Grove, CA

Agnostic Front – East Coast American Tour 2025

Dec. 4 Cambridge, MA@ The Middle East

Dec. 5 Atlantic City, NJ @ Anchor Rock Club

Dec. 6 NYC, NY @ Irving Plaza

Dec. 9 Richmond, VA @ The Canal Club

Dec. 10 Columbia, SC @ New Brookland Tavern

Dec. 11 Atlanta, GA @ The Masquerade (Hell)

Dec. 12 Melbourne, FL @ Pineapples (Moon Room)

Dec. 13 Miami, FL @ Gramps

Dec. 14 Tampa, FL @ The Orpheum

Dec. 15 Jacksonville, FL @ The Albatross

Dec. 16 Greenville, SC @ Radio Room

Dec. 17 Wilmington, NC @ Reggie’s 42nd Street Tavern

Dec. 18 Raleigh, NC @ The Pour House

Dec. 19 Lynchburg, VA @ Super Rad Arcade

Dec. 20 Altoona, PA @ McGarvey’s Bar & Grill

Agnostic Front – Echoes In Eternity Tour 2026

w/ Special Guests: Wisdom In Chains & Raw Brigade

Feb. 6 Düsseldorf, Germany @ Zakk

Feb. 7 Hamburg, Germany @ Gruenspan

Feb. 8 Maastricht, Netherlands @ Muziekgieterij

Feb. 9 Saarbrücken, Germany @ Garage

Feb. 10 Luzern, Switzerland @ Concert Hall Schüür

Feb. 11 Paderno Dugnano (Milan), Italy @ Slaughter Club

Feb. 12 Treviso, Italy @ New Age Club

Feb. 13 Stuttgart, Germany @ Im Wizemann

Feb. 14 Audincourt, France @ Le Moloco

Feb. 15 Vauréal, France @ Le Forum

Feb. 16 Frankfurt, Germany @ Das Bett

Feb. 17 Leipzig, Germany @ Felsenkeller

Feb. 18 Herford, Germany @ Kulturwerk

Feb. 19 München, Germany @ Backstage

Feb. 20 Berlin, Germany @ Astra Kulturhaus

Feb. 21 Wrocław, Poland @ Kustomhead And Tattoo Shop

Feb. 22 Warsaw, Poland @ Proxima

Feb. 23 Ostrava, Czech Republic @ Barrák Music Club

Feb. 24 Budapest, Hungary @ Dürer Kert

Feb. 25 Linz, Austria @ Posthof

Feb. 26 Cham, Germany @ LA

Feb. 27 Magdeburg, Germany @ Factory

28 Feb Antwerpen, Belgium @ Trix

Die 1982 gegründete Band Agnostic Front zählt zu den angesehensten Pionieren des Hardcore-Genres. Keine andere Band erreicht die klangliche und soziale Authentizität, bei der die Überlebenskämpfe auf den Straßen buchstäblich einen Sound hervorgebracht haben, der heute ebenso eindrucksvoll ist wie vor über vier Jahrzehnten. Ihre kraftvollen, sozialkritischen Hymnen legten das Fundament für den echten New York Hardcore und befeuerten den Aufstieg des Crossover Thrash.

2025 unterschrieben Agnostic Front bei dem aufstrebenden Metal-Label Reigning Phoenix Music. Trotz Besetzungswechsel, Veränderungen in der Szene und einer sich wandelnden Welt sind Agnostic Front standhaft geblieben: unnachgiebig in Klang, Geist und Botschaft. Echoes In Eternity beweist, dass sie nach über 40 Jahren nicht langsamer werden. Im Gegenteil, sie sind lauter, härter und vitaler denn je!

