Smash Into Pieces: veröffentlichen am 31.10. ihr neues Album „ArmaHeaven“ und kündigen Tour-Termine für Deutschland an

Die schwedischen Rock-Schwergewichte Smash Into Pieces veröffentlichen am 31. Oktober 2025 ihr bisher ambitioniertestes Album: ArmaHeaven.

Auf ArmaHeaven treiben Smash Into Pieces ihr cineastisches Storytelling weiter als je zuvor. Anknüpfend an ihr vorheriges Album Ghost Code, wirft das neue Kapitel die Hörer in eine dystopische Zukunft: Ghostis, nun unaufhaltsam, reißt die Weltherrschaft an sich. Während der Widerstand zusammenbricht, erhebt sich eine neue Macht – eine KI-gesteuerte Entität, die einen totalen digitalen Krieg um die Vorherrschaft entfacht. Der Konflikt eskaliert zur globalen Katastrophe und behandelt Themen wie Macht, Überleben und Wiedergeburt. Findet die Menschheit Rettung, oder werden die Maschinen sich in einem letzten großen Reset selbst verschlingen?

Das Album enthält außerdem hochkarätige Kollaborationen mit Elize Ryd (Amaranthe), Liamoo und der schwedisch-japanischen Medienikone LiLiCo. Gemeinsam mit Smash Into Pieces liefert LiLiCo das kraftvolle Duett First Time, das Kontinente und Kulturen verbindet – eine Zusammenarbeit, die im August 2025 erstmals im schwedischen Nationalfernsehen präsentiert wurde.

Die Trackliste zu ArmaHeaven findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Tournee-Termine – Deutschland

27. Nov Leipziger Messe GmbH Leipzig, Germany

28. Nov Leipziger Messe GmbH Leipzig, Germany

30. Nov ZAG Arena Hannover, Germany

01. Dec ZAG Arena Hannover, Germany

03. Dec Lanxess Arena Köln, Germany

04. Dec Lanxess Arena Köln, Germany

08. Dec Olympiahalle München, Germany

09. Dec Olympiahalle München, Germany

11. Dec Barclays Arena Hamburg, Germany

12. Dec Barclays Arena Hamburg, Germany

14. Dec Schleyerhalle Stuttgart, Germany

15. Dec Schleyerhalle Stuttgart, Germany

17. Dec Uber Arena Berlin, Germany

Mit über einer halben Milliarde Streams und Views haben sich Smash Into Pieces zu einer der dominierenden Kräfte des modernen Rock entwickelt. Von Support-Shows für Evanescence und Within Temptation auf der Worlds Collide Tour (2022), über gleich zwei Finalteilnahmen beim schwedischen Eurovision-Vorentscheid, bis hin zu mehr als 1000 gespielten Konzerten weltweit – die Band hat sich international fest etabliert. 2024 war ein Meilensteinjahr mit mehreren Headliner-Touren durch Skandinavien, Nordamerika und Europa, gefolgt von einem vollgepackten Festivalsommer. 2025 setzt die Band ihre Expansion mit Touren in Thailand, Australien, Europa und den Nordics fort.

Mit einer stetig wachsenden internationalen Fangemeinde, unzähligen ausverkauften Shows und ihrer bisher kühnsten musikalischen wie erzählerischen Vision beenden Smash Into Pieces das Jahr 2025 auf dem Höhepunkt ihrer Karriere – und beweisen einmal mehr, warum sie zu den führenden Kräften des modernen Rock gehören.

