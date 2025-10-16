Verlosung: einmal 2 Tickets für das Thornhill Konzert am 29.10.2025 in Das Bett in Frankfurt

Time For Metal und Navigator Productions verlosen einmal 2 Tickets für das Thornhill Konzert am 29.10.2025 in Das Bett in Frankfurt.
Bands: Thornhill, Ocean Grove, Bloom
Datum: 29.10.2025
Ort: Das Bett, Frankfurt
Einlass: 18:30 Uhr
Beginn: 19:30 Uhr
Infos und Tickets findet ihr hier: www.bett-club.de/event/thornhill/
Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 25.10.2025!
Time For Metal und Navigator Productions wünschen allen Teilnehmern viel Glück!
Einsendeschluss
Saturday 25th of October 2025 12:00:00 AM
Teilnahmeformular: