Human Abyss: gehen im November auf „Darkness Is Forever“ Tour 2025

Skalpellscharfer Death Metal trifft auf die eisige Kälte des Black Metals. Rasende Blastbeats, wuchtige Riffs, melancholische Klangwände, und Vocals, die zwischen growlender Verzweiflung und kreischendem Wahnsinn pendeln – das ist Human Abyss. Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Brutalität und Atmosphäre erschaffen Human Abyss Klanglandschaften, die dich nicht nur hören, sondern spüren lassen, wie sich der Abgrund anfühlt.

Das von Kritikern gelobte aktuelle Werk Death Obsessed ist eine akustische Hommage an die Endlichkeit, den Abgrund, die unausweichliche Dunkelheit in uns allen.

Atmosphärisch, authentisch, erbarmungslos, brutal. Jeder Track eine weitere Facette eines nicht enden wollenden Alptraums. Eine tiefere Ebene verleiht die außergewöhnliche Biografie des Sängers Lynn, der als intergeschlechtlicher Mensch geboren wurde und unvorstellbare medizinische Prozeduren überlebt hat. Kompromisslos und direkt werden hier Trauma, Angst und Wahnsinn verarbeitet.

Die Darkness Is Forever Tour bringt die rohe Energie des Albums auf die Bühne – direkt, ehrlich und karthatisch. Schweiß, Schreie, Wahnsinn – ein Tanz am Abgrund.

Human Abyss schaffen es, technische Präzision mit roher Emotionalität zu verbinden. Wer die Berliner live erlebt, spürt das: Eine Klanggewalt, eine Intensität, die niemanden unberührt lässt, sondern tief geht.

Diesen Winter gehen Human Abyss aus Berlin zusammen mit Maneater aus Halle auf Tour. Besonders ist daran, dass diese Tour, durch massive Versäumnisse des beauftragten Bookers, abgeschrieben war. Aber Dank des überwältigenden Supports der Metalcommunity konnten kurzfristig Termine gefunden werden, um der Tour neues Leben einzuhauchen.

Handverlesene Special Guests, wie Horresque (in Frankfurt), Frost Pisse Elend (in Ahrensburg), Convictive (in Oberhausen), Nosturaack (in Schwerin) und Scheitern (in Berlin) werden zusätzlich für ein unvergessliches Konzerterlebnis sorgen.

Tourdaten & Tickets (VVK) jetzt verfügbar.

08.11.2025 Oberhausen – Emscherdamm

13.11.2025 Frankfurt – Ponyhof

15.11.2025 Schwerin – Komplex

20.11.2025 Berlin – ORWO Hause

21.11.2025 Nürnberg – Secret Location

22.11.2025 Ahrensburg – Juki 42

Tickets: https://www.tixforgigs.com/de-de/Artist/19528/human-abyss