Avian: Videopremiere der neuen Single „Expired“ auf Time For Metal

Avian feiern die Videopremiere ihrer neuen Single Expired exklusiv auf Time For Metal und liefern dabei geballten Schwabenstahl voller Druck, Wut und moderner Heavy-Metal-Power. Die kompromisslose Formation zeigt einmal mehr, dass sie seit 2024 als Einheit geschmiedet wurde – und mit Expired ihre Energie direkt in eine kraftvolle visuelle und musikalische Attacke verwandelt.

Nach den Singles Black Trade und On The Run (2025) blickt Avian nicht zurück. Mit der neuen Single Expired reagieren sie auf eine Welt des kalten Kalküls und verwandeln Druck in Taten und Wut in treibende Energie. Schwabenstahl wird nicht nur geschmiedet. Er wird unter Druck gehärtet.

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