Siamese: haben neues Album „Dissolution“ für den 26.06.2026 angekündigt und neue Single/Video „Dark“ veröffentlicht

Der Modern Metal Act Siamese kündigt mit Dissolution ein neues Studioalbum für den 26. Juni über Long Branch Records an. Nach Home (2021) und Elements (2024), über 100 Millionen Streams und weltweiten Tourneen mit einigen der größten Acts der Welt – darunter Korn, Corey Taylor und Dayseeker – ist Dissolution das Album, das Siamese eigentlich nicht geplant hatten, aber letztlich machen mussten.

Es ist die bislang persönlichste Veröffentlichung der Band. Geschrieben in einer Phase, die vom Ausstieg eines ihrer Haupt-Songwriter geprägt war, zwang das Album die Band zu einer grundlegenden Neuausrichtung ihrer Prozesse und Absichten. Mit Dissolution entwickelten sich Siamese weg von einem Songwriting-Camp und hin zu einer echten Einheit. Das Ergebnis ist ein Sound, der härter ist als alles, was Siamese zuvor veröffentlicht haben: instinktiver, aggressiver und introvertierter. Im Zentrum von Dissolution steht dabei eine zutiefst komplizierte Vater-Sohn-Beziehung.

Das Album stellt das bisher umfassendste Werk dar, das Siamese geschaffen haben. Während des Entstehungsprozesses arbeitete die Band mit einem engen Kreis vertrauter Mitwirkender zusammen – darunter Zachary Baker, Mads Zelasny, Zach Jones, KJ Strock und Paul Spirou. Jeder von ihnen brachte neue Perspektiven ein, ohne die Kernidentität des Albums zu verfälschen.

Begleitend zur Ankündigung des Albums veröffentlichten Siamese das Video zur neuen Single Dark – eine eindrucksvolle Darstellung von Verletzlichkeit und explosiver Katharsis, die rohe Emotionen zum Ausdruck bringt und eine kühne neue Ära für die Band einläutet.

Dissolution Tracklist:

1. Dark

2. Drown

3. Sense

4. Alone

5. Friends

6. Sinner

7. Dissolution

8. Patterns

9. Nevermore

10. Reveries feat. Caskets

11. Reaper

12. Twisted

Siamese live:

26.06. DE, Münster – Vainstream Festival

27.06. DE, Leipzig – Impericon Festival

09.12. DE, Oberhausen – Turbinenhalle 1 /w Dayseeker, Northlane

10.12. DE, Hannover – Capitol /w Dayseeker, Northlane

13.12. DE, Berlin – Huxley’s /w Dayseeker, Northlane

16.12. DE, München – Tonhalle /w Dayseeker, Northlane

Line-Up:

Mirza Radonjica – Gesang

Christian Lauritzen – Gitarre, Violine

Marc Nommesen – Bass

Joakim Stilling – Schlagzeug