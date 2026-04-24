Varg: rufen mit „Live At Wolfszeit Festival 2024“ zum gemeinsamen Ritual

Varg scharen ihre Anhänger um sich und rufen zum gemeinsamen Ritual: Am 22. Mai 2026 teilt die Pagan-Metal-Band mit ihrem ersten Live-Album Live At Wolfszeit Festival 2024 die Aufnahme eines besonderen Abends. Beim hauseigenen Open Air der Gruppe entstanden packende Live-Versionen von 16 Tracks. Live At Wolfszeit Festival 2024 lädt als Audio- sowie Videoaufnahme im Blu-Ray-Format dazu ein, Teil des Heimspiels im Kreis der Wölfe zu sein – gefilmt mit 13 Kameras, wodurch sich das Live-Erlebnis besonders rund entfaltet.

Auf ihrem neuen Album bieten Varg einen Heerzug durch ihre Diskografie. Dieser beginnt mit Aufzug Der Heere und Schildfront, die erstmals 2008 auf der Split-EP Schildfront mit Minas Morgul erschienen, und führt hin zu Ewige Wacht, dem Titeltrack ihres 2023 veröffentlichten aktuellsten Albums und bisher größten Chart-Erfolgs. Die bildgewaltige Atmosphäre des Abends flammt in feuriger Inszenierung auf, imponierend dirigiert von Frontmann Freki. Lichtinstallationen durchbrechen die Dunkelheit und verstärken die rituelle Wucht der Show. Ihren Fans bleiben Varg Immer Treu (Ewige Wacht, 2023), was das Publikum mit enthusiastischen Rufen zurückgibt – die energetischen Songs und hingebungsvolle Performance der Band gestaltet dies besonders mitreißend. Die klare Produktion des Live-Spektakels spiegelt sich auch in Morgenrot, auf dem Frekis Growls und Sängerin Fylgja besonders schön harmonieren – letztere wird außerdem mit der seltenen Live-Perle Fylgja geehrt (beide ebenfalls Ewige Wacht, 2023). Blutaar, Titelsong des 2010 erschienen zweiten Albums der Coburger, schlägt in tiefrotes Licht getaucht hingegen härtere Töne an. Nach der bedrohlichen thematischen Einordnung schreit sich der Fronter in gewohnt brutaler Manier die Seele aus dem Körper, angeheizt von Drums und Jubel, und breitet darin ähnlich einschüchternd die Schwingen aus wie in dem von ihm besungenen Brauch – wenn auch weniger blutig. Ferner rufen die Fans zur Schwertzeit, gehen mit der Band auf die Jagd und deklarieren: Wir Sind Die Wölfe (alle Wolfskult, 2011).

Getragen von der heimatlichen Umgebung halten Varg die Flamme am Leben und zementieren mit Live At Wolfszeit Festival 2024 ihre Spitzenposition in der deutschen Pagan-Szene. Eine einmalige Machtdemonstration einer Band auf dem Höhepunkt ihres Schaffens – zumindest bis Varg im August dann erneut zur Wolfszeit rufen …

Varg sind:

Freki – Vocals

Fylgja – Vocals

Morkai – Guitar

Ulvar – Guitar

Rohgarr – Drums