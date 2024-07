Siamese: veröffentlichen Single „Hurricane“

Siamese geben mit der Single Hurricane einen finalen Vorgeschmack auf das neue Studioalbum Elements, das am 9. August 2024 über Long Branch Records erscheint.

Die Band aus Kopenhagen entwickelt sich aktuell zum Aushängeschild der dänischen Musikszene. Inspiriert von Bands wie Architects und Bad Omens, navigieren Siamese mit Finesse durch die zeitgenössische Heavy-Musiklandschaft. Auf ihrem kommenden Album Elements begeben sich Siamese auf eine Reise der Erkundung und Weiterentwicklung. Mit Songs, die bereits auf Serious XM Octane und Kerrang! Radio rotieren, präsentiert Elements nicht nur einen härteren Sound, sondern feiert auch das 10-jährige Bestehen der Formation. Nach gemeinsamen Touren mit Schwergewichten wie Korn, Corey Taylor, Nothing More und Beartooth, ist klar, dass Siamese Reise noch lange nicht zu Ende ist.

Streamt Siamese neue Single Hurricane hier:

Siamese Sänger Mirza Radonjica über die neue Single: “Hurricane is a hiphop influenced song, circling around personal greed and losing yourself to life. It’s one of the catchyies songs we’ve ever done, and that should say a lot!“

Mehr Infos zu Siamese (inklusive der Tourdaten für 2024) und ihrem kommenden Album Elements findet ihr hier:

Hurricane hier vorbestellen: https://siamesedk.lnk.to/elements

Siamese Line-Up:

Mirza Radonjica – Gesang

Andreas Kruger – Gitarre

Christian Lauritzen – Gitarre, Violine

Marc Nommesen – Bass

Joakim Stilling – Schlagzeug

Siamese online:

Facebook

Instagram