Dayseeker: kündigen EU/UK Headliner-Tournee mit Northlane und Siamese für November/Dezember 2026 an

Die südkalifornische Band Dayseeker hat eine Headliner-Tournee durch Großbritannien und Europa angekündigt, die im kommenden November und Dezember stattfinden wird. Die Tour folgt auf ihre jüngste Support-Tournee für Motionless In White und führt die Band als Headliner in die legendäre London Brixton Academy. Als Support-Acts treten Northlane und Siamese auf.

Dayseeker – Creature In The Black Night Tour 2026

w/ Northlane & Siamese

(Termine Deutschland)

09.12.2026 – (DE) Oberhausen, Turbinenhalle 1

10.12.2026 – (DE) Hannover, Capitol

13.12.2026 – (DE) Berlin, Huxley’s

16.12.2026 – (DE) Munich, Tonhalle

Tickets im Vorverkauf ab Mittwoch, 11. März, 10:00 Uhr erhältlich. Regulärer Vorverkauf ab Freitag, 13. März, 10:00 Uhr. Weitere Ticketinformationen unter: dayseeker.band

Dayseekers Musik ist mehr als nur Melancholie. Gegründet in Südkalifornien und geprägt von Widrigkeiten, entwickelte sich die Band von den Post-Hardcore-Newcomern zu einer der emotionalsten und stilistisch vielseitigsten Bands der heutigen Heavy-Musik. Ihre Songs verarbeiten nicht nur Trauer, Herzschmerz und Trauma – sie verwandeln sie in etwas Magnetisches, Kraftvolles und letztendlich Stärkendes. Seit 2012 prägt dieser Geist die Band, die emotionale Wahrheit über Trends stellt und durch authentische Leidenschaft, klangliche Innovation und lyrische Verletzlichkeit verbindet. Die große Resonanz der Musik der Band weltweit, zeigt sich in über 800 Millionen Streams. Und sie ist bei jedem Konzert spürbar, von ausverkauften Headliner-Shows in Theatern bis hin zu Tourneen mit Motionless In White, Pierce The Veil, Bad Omens und Ice Nine Kills.

