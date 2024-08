Siamese: haben ihr neues Album „Elements“ veröffentlicht

Die Band aus Kopenhagen entwickelt sich aktuell zum Aushängeschild der dänischen Musikszene. Inspiriert von Bands wie Architects und Bad Omens, navigieren Siamese mit Finesse durch die zeitgenössische Heavy-Musiklandschaft.

Auf ihrem neuen Album Elements begeben sich Siamese auf eine Reise der Erkundung und Weiterentwicklung. Mit Songs, die bereits auf Serious XM Octane und Kerrang! Radio rotieren, präsentiert Elements nicht nur einen härteren Sound, sondern feiert auch das 10-jährige Bestehen der Formation. Nach gemeinsamen Touren mit Schwergewichten wie Korn, Corey Taylor, Nothing More und Beartooth, ist klar, dass Siamese Reise noch lange nicht zu Ende ist.

Im August 2024 kehren Siamese nach umfangreichen Tourneen mit Corey Taylor, Nothing More und Auftritten bei Copenhell (DK), Full Force (DE), Radar (UK) oder dem Summer Breeze (DE), mit ihrem neuen Studioalbum Elements zurück. Mit über 60 Millionen Streams weltweit und Top-Platzierungen in einigen der einflussreichsten Playlists, darunter Kickass Metal, The Core und All New Metal, entwickelten sich Siamese zu einem der beliebtesten Musikexporte Dänemarks.

Siamese live:

10.08. DE, Hamburg – Markthalle / MoreCore Album Release Show

15.08. DE, Dinkelsbühl – Summer Breeze Festival

30.08. DE, Obererbach – Pell Mell Festival

05.12. DK, Copenhagen – Vega

Alle Tourdaten & Tickets hier: https://siamese.dk/tour-dates

Unser Time For Metal Redakteur Florian W. konnte schon in Elements reinhören und hat 8,8 von 10 Punkten vergeben. Hier kommt ihr zu seinem Review: