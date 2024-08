God Dethroned: zeigen Musikvideo zu „The Judas Paradox“-Titeltrack

Die legendären niederländischen Black-/Death-Metaller God Dethroned beleuchten mit der zweiten Single ihres am 6. September 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) auf den Markt kommenden The Judas Paradox-Albums, dessen Titeltrack, ein gewichtiges biblisches Ereignis. Der Song, gleichzeitig der Opener der Platte, lässt die Hörerschaft in eines der finstersten Kapitel der Bibel eintauchen, denn es erzählt die verräterische Geschichte des Judas, aus dessen eigener Sicht. Immer intensiver werdend, schildert der Track den Bericht des Apostels über seinen angeblichen Verrat an Jesus Christus, der die haltlosen Anschuldigungen gegenüber dem Jünger, der zu seinen engsten Vertrauten zählt, jedoch selbst widerlegt. Eine Art Freispruch, der durch anklagende Hintergrundchoräle zu vernehmen ist.

Sänger/Gitarrist Henri „The Serpent King“ Sattler dazu: „Dies ist das Titelstück unseres neuen Albums, das die Geschehnisse um Jesus Christus‘ Verrat aus Judas Iskariots Sicht schildert. Eine Geschichte, die die Menschheit seit ihrem Bekanntwerden unentwegt beschäftigt. Musikalisch ist der Song definitiv der atmosphärischste und melodischste der Scheibe.“

The Judas Paradox wurde von der Band in Eigenregie produziert, auch dessen Abmischen übernahm Sänger/Gitarrist Henri selbst. Ihren grandios finsteren Klang erhielt die Scheibe letztendlich in den Fascination Street Studios von Mastering-Experte Tony Lindgren, der zuvor bereits Werke zahlreicher Szenegrößen wie Opeth, Amorphis, Enslaved, Katatonia, Kreator oder auch Sepultura veredelte.

God Dethroneds erste Tour unter dem The Judas Paradox-Banner wird sie diesen Herbst mit Batushka und Vltimas durch Europa führen. Der bisherigen Route wurden kürzlich zehn weitere Stopps hinzugefügt; ihren aktualisierten Livekalender findet ihr unten!

God Dethroned live:

Epic Prophecy For Europe

w/ Batushka, Vltimas

26.09.2024 RO Bukarest – Metal Gates Festival (Warm-up-Party)

27.09.2024 BG Sofia – Mixtape 5

28.09.2024 AT Wien – Szene

29.09.2024 CZ Brünn – Fléda *Neu*

30.09.2024 AT Graz – Explosiv

01.10.2024 CZ Ostrau – Barrák Music Club

02.10.2024 SK Košice – Collosseum Club *Neu*

03.10.2024 HU Budapest – A38

04.10.2024 IT San Donà di Piave (VE) – Revolver Club

05.10.2024 IT Rom – Traffic Live

06.10.2024 IT Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club

08.10.2024 DE Leipzig – Hellraiser

09.10.2024 CH Luzern – Schüür

10.10.2024 DE Mannheim – MS Connexion Complex

11.10.2024 BE Ronse – Garage Rockt! *Neu*

12.10.2024 UK Manchester – Academy 3

13.10.2024 UK Bristol – Thekla

14.10.2024 IE Dublin – The Academy

15.10.2024 UK Belfast – Limelight 2

17.10.2024 UK Glasgow – Slay *Neu*

18.10.2024 UK Sheffield – Corporation

19.10.2024 UK Birmingham – The Castle & Falcon *Neu*

20.10.2024 UK London – The Underworld Camden

21.10.2024 UK Milton Keynes – The Craufurd Arms *Neu*

22.10.2024 NL Eindhoven – Dynamo *Neu*

23.10.2024 NL Zwolle – Hedon *Neu*

24.10.2024 DE Herford – KulturWerk

25.10.2024 NL Ulft – DRU Cultuurfabriek *Neu*

26.10.2024 DE Bochum – Turock Fest *Neu*

Infos & Tickets: https://linktr.ee/epicprophecy2024

05.10.2025 US Elgin, IL – Metal Threat Fest

God Dethroned sind:

Henri Sattler – Gesang, Gitarre

Jeroen Pomper – Gesang, Bass

Dave Meester – Gitarre

Frank Skillpero – Schlagzeug

Mehr zu God Dethroned:

goddethroned.com | Facebook | Instagram