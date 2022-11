God Dethroned: unterschreiben bei Atomic Fire Records + kündigen neue Single ‚Asmodevs‘ an

Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum ihres Debütalbums öffnet sich für die niederländische Blackened-Death-Metal-Formation God Dethroned ein neues Karrierekapitel: Der Extreme-Metal-Szene der frühen Neunziger entstiegen und dank ihrer zwölf bisherigen Studioalben, darunter einige Genre-Meilensteine, international anerkannt, sind God Dethroned ihren Wurzeln stets treugeblieben, haben es aber dennoch geschafft, sich immer wieder neu zu erfinden. Heute kann das Quartett stolz bekanntgeben, dass es seine Musik fortan unter dem Atomic-Fire-Records-Banner veröffentlichen wird, und da seine nächste Tour, die es nach Lateinamerika führen wird, kurz bevorsteht, wird die Band schon bald eine überraschend eingängige, aber nichtsdestotrotz brutale neue Single vom Stapel lassen. Jener Track, Asmodevs, kann unter https://goddethroned.lnk.to/asmodevsPR vorgemerkt werden, während es im folgenden, spektakulären Signingvideo sogar bereits die ersten neuen Töne zu vernehmen gibt:

„Wir sind nicht nur gespannt, sondern fast schon überwältig, dass sich Atomic Fire Records dazu entschieden hat, God Dethroned zu seinem Roster hinzuzufügen“, kommentiert Henri Sattler im Namen der Truppe. „Das Label stand an der Spitze unserer Wunschliste möglicher neuer Partner, weshalb in diesem Zug quasi ein Traum für uns wahr geworden ist! Um dieses neue Bündnis direkt amtlich zu zelebrieren, wird Atomic Fire Records am 2. Dezember unsere neue Single Asmodevs, zu der wir auch ein Musikvideo gedreht haben, veröffentlichen, ehe es für uns im Anschluss über das Eindhoven Metal Meeting auf Tour durch Lateinamerika gehen wird. Wir können uns wahrlich keinen besseren Jahresabschluss vorstellen!“

Atomic-Fire-Records-Mitgründer/A&R Markus Wosgien ergänzt: „Wir sind froh, mit God Dethroned einen der beständigsten und kompromisslosesten Death-Metal-Acts aller Zeiten willkommen heißen zu können. Was wären die Neunziger nur ohne The Christhunt, aber vor allem auch The Grand Grimoire und Bloody Blasphemy gewesen?! Henri Sattler ist ein Meister seines Fachs und mit ihrem aktuellen Werk, Illuminati, haben God Dethroned unter Beweis gestellt, dass sie es unentwegt schaffen, starke Platten zu schreiben, ohne sich dabei zu wiederholen, und auch der kommende neue Track ist ein weiterer Beleg ihrer ungebrochenen Schaffenskraft. Dem ist schlicht nichts mehr hinzuzufügen.“

Ehe weitere Details bekanntgegeben werden, gilt es God Dethroned im Rahmen folgender Livetermine nicht zu verpassen:

09.12.2022 NL Eindhoven – Eindhoven Metal Meeting

30 Years of The Christhunt – Lateinamerikatour 2022

10.12.2022 CO Bogotá – Ace of Spades Club

11.12.2022 CO Medellín – Barnaby Jones

13.12.2022 MX Morelos – The Pit

14.12.2022 MX Querétaro – Elite

15.12.2022 MX Mexiko-Stadt – HDX Circus Bar

16.12.2022 CL Coquimbo – Local Boomer

17.12.2022 CL Santiago – Santiago Metal Festival

18.12.2022 CL Temuco – Casa Vieja

21.01.2023 DE Mannheim – 7er Club

04.02.2023 BE Wilrijk/Antwerpen – JC Vizit

22.04.2023 DE Vechta – Assault Of The Undead

23.09.2023 DE Heinrichsthal/Aschaffenburg – Dark Woods

God Dethroned sind:

Henri Sattler – Gesang, Gitarre

Jeroen Pomper – Gesang, Bass

Dave Meester – Gitarre

Frank Skillpero – Schlagzeug

