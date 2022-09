Eindhoven Metal Meeting am 09. und 10.12.2022 im Effenaar in Eindhoven, Niederlande (Vorbericht)

Link: https://www.eindhovenmetalmeeting.com/

Es wird wieder tiefschwarz beim diesjährigen Eindhoven Metal Meeting in den Konzerthallen des niederländischen Effenaars! Das Line-Up verfügt über eine umfangreiche Bandbreite an Black- / Death Metal-Bands unterschiedlichster Ausrichtungen, aber auch anderweitige Vertreter der düsteren Metalszene geben sich die Ehre. Bei der diesjährigen Auflage des Indoorfestivals sind insgesamt 33 Bands final bestätigt. Darunter befinden sich Szenegrößen wie My Dying Bride, Unleashed, Suffocation und Rotting Christ.

Die Running Order für die zweitägige Veranstaltung steht auch schon fest.

Am Donnerstag, dem 8. Dezember, startet die Warm-up-Party wie schon in den vorherigen Jahren mit vier Bands. Archgoat, Helleruin, Theotoxin und Whoredom Rife heizen dieses Jahr den Kessel vor. Es lohnt sich durchaus, schnell noch eines der verfügbaren Tickets zu ergattern! Am Freitag, dem 9. Dezember, stehen 13 Bands auf dem Spielplan, darunter God Dethroned, My Dying Bride oder auch The Monolith Deathcult. Für Samstag, den 10. Dezember, hält das Line-Up satte 16 Bands bereit. Mit dabei sind unter anderem Suffocation, Unleashed, Saor und Alfahanne.

Das Effenaar besteht aus zwei Musiksälen, in ihm finden kleinere Gigs statt oder es wird von regionalen Bands genutzt. Dazu gehört noch ein Restaurant-Café sowie ein eigener Hinterhof. Die Räumlichkeiten sind national und international sehr begehrt. Es befinden sich dort zwei große Garderoben sowie eine Wand mit Schränken, um Dinge wie eine Jacke und/oder Tasche dort verstauen zu können. Größere Taschen dürfen nicht mehr als DIN A4 betragen oder breiter als 10 cm sein. Der Veranstalter empfiehlt hierzu die Nutzung von Schließfächern am Bahnhof oder im Hotel. Für kleineres Handgepäck kann man im Effenaar Schließfächer auch online mieten. Auf der Homepage des Eindhoven Metal Meetings wird immer noch angegeben, dass Speisen und Getränke in der Location sowohl mit Bargeld als auch EC-Karte bezahlt werden können, dies hat sich aber offensichtlich zwischenzeitlich geändert. Wenn man die Webseite des Effenaars direkt ansteuert, steht dort, dass die Bezahlung komplett bargeldlos stattfindet. Getränke, Garderobe etc. können nur mit Pin oder kontaktlos bezahlt werden. Sicherheitshalber kann man für den Fall der Fälle gerne eine kleine Bargeldmenge mitnehmen.

Hier könnt ihr euch direkt informieren: https://www.effenaar.nl/info/service

Für die Anreise habt ihr die Auswahl zwischen Flugzeug, öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem eigenen Auto. Bei den heutigen Energiepreisen empfiehlt es sich, genau zu prüfen, welches Verkehrsmittel am günstigsten ist. Wer gerne fliegen möchte, kann einen Direktflug nach Eindhoven buchen oder auf umliegende Flughäfen wie Amsterdam, Brüssel, Dortmund oder Düsseldorf ausweichen. Öffentliche Parkplätze sind in der Innenstadt und am Hauptbahnhof zu finden. Allerdings sind bewachte Parkplätze und Parkhäuser zu bevorzugen, auch wenn sie teurer sind, denn Eindhoven gehört nicht zu den sichersten Städten der Niederlande. Der Veranstalter weist auf seiner Homepage eindringlich darauf hin. Für Schäden und Diebstahl wird keine Haftung übernommen.

Für die Unterbringung in den umliegenden Hotels gibt es zahlreiche günstige Angebote, die ihr auf der Webseite www.hotels.nl online buchen könnt. Weitere Buchungsmöglichkeiten findet ihr hier: https://www.effenaar.nl/info/hotels

Sowohl am Hauptbahnhof von Eindhoven als auch am Effenaar befinden sich Taxistände. Wer Bedarf hat, kann direkt ein Taxi ordern und sich zum Veranstaltungsort bis vor den Eingang oder für den Heimweg zum Hotel fahren lassen.

Also nichts wie ran an die letzten Tickets!