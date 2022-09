Vermocracy: veröffentlichen „Necrocracy“ Lyricvideo

Am 30. September erscheint mit Age Of Dysphoria das zweite Album der Wiener Melodic Death Metaller von Vermocracy via Black Sunset/MDD. Freunde von düsterem Melodic Death Metal mit deutlicher Hommage an die Genregrößen der 90er werden sicher ihre Freude daran haben, denn stilistisch und inhaltlich zeichnet die Band darauf mit kraftvolle Riffs, erdigen Grooves und bestialischen Vocals ein dystopisches Bild vom Scheitern und Verfall der modernen Gesellschaft. Mit Necrocracy gibt’s ab sofort eine erste Kostprobe auf dem YouTube-Kanal des Labels. Neben dem Release als CD wird’s auch eine schicke Alubox geben, in welcher sich neben dem Album noch ein paar zusätzliche Gimmicks wie Patch und Sticker sowie eine signierte Autogrammkarte befinden.

Age Of Dysphoria Tracklist:

Intro Necrocracy World Of Wounds The Void’s Embrace Opposed Evolution Grace Of Hypnos Perpetual Flood The Pyre In Darkness Let Me Dwell

Live:

Record Release

4. November – Escape, Wien /w Infest, Dismal Lumentism Schänder

Links:

https://www.facebook.com/Vermocracy

http://vermocracy.at/