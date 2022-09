Shakra: veröffentlichen Musikvideo zu neuer Single „The Way It Is“

Seit es auf der ganzen Welt wieder grünes Licht für Konzerte gibt, fluten auch Shakra die sozialen Medien mit Fotos von riesigen Open-Air-Bühnen in ganz Europa, vor tausenden von Menschen. Und doch scheint es, dass die fünf Schweizer gegenüber anderen Bands etwas übersprungen haben – wo bleibt das neue Album, tut sich da was?

Seit der „großen Öffnung“ wurde der Markt regelrecht überrannt mit neuen, während der konzertleeren Zeit entstandenen Alben, nur Shakra scheinen wieder einmal andere Wege einzuschlagen und werfen sich sofort zurück ins Live-Getümmel. Aber wer die Band kennt, weiß, dass bei ihnen eigentlich nie etwas aus purem Zufall geschieht.

Nachdem Shakra, kurz vor Pandemie-Beginn, ihr neues Album Mad World veröffentlichten und dieses auch live gebührend gefeiert werden sollte, mussten jegliche Tour-Aktivitäten sogleich wieder abgesagt oder zum Teil verschoben werden. Pflichtbewusst, wie die Schweizer nun mal sind, war das dann auch das Erste, was in Angriff genommen wurde, als es im Frühjahr 2022 endlich wieder hieß: Manege frei!

Ohne dass irgendjemand etwas vermutet hätte, tauchte nun plötzlich ein neuer Song auf. Nachdem die Band erst letzte Woche ihre neue Single The Way It Is vorstellten, folgte heute ein Musikvideo zum Song! „Ich hatte diese Songidee, die mir schon ewig im Kopf herumgeisterte und die musste einfach mal raus“, sagt Thomas Muster, Rhythmus-Gitarrist. „Wir fanden den Song so geil, dass wir ihn einfach aufnehmen mussten!“ ergänzt Mark Fox, Sänger von Shakra. Auf die Frage, ob da gar ein ganzes Album im Anmarsch sei, hält sich die Band jedoch bedeckt. Es ist wie es ist – The Way It Is!

Das brandneue Shakra Video seht ihr ab sofort hier:

Shakra live:

09 SEPT (CH) Pratteln / Z-7

10 SEPT (CH) Rubigen / Mühle Hunziken

30 SEPT (DE) Köln / Helios 37

01 OKT (BE) Ittre / Zik-Zak

02 OKT (NL) Sittard / Poppodium Volt

03 OKT (DE) Mannheim / 7er Club

26 NOV (DE) Memmingen / Kaminwerk

27 NOV (DE) Obertraubling / Airport

28 NOV (DE) Nürnberg / Hirsch

29 NOV (DE) München / Backstage Halle

30 NOV (DE) Augsburg / Spectrum Club

02 Dez (CH) Grosshöchstetten / Kühltür

