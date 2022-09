Chaos Rising: enthüllen Details zum Debütalbum „The Singles“

Das rein weibliche kollaborative Metal-Projekt Chaos Rising ist stolz bekannt zu geben, dass sein Debütalbum The Singles am 14. Oktober veröffentlicht wird!

The Singles ist eine Zusammenstellung aller Songs, die von diesem 2019 von der französischen Multiinstrumentalistin Stéphanie Nolf gegründeten Projekt geschaffen und aufgeführt wurden, das die besten weiblichen Metal-Musikerinnen aus der ganzen Welt zusammenbringt. Es besteht aus einem Doppelalbum mit 20 Tracks für über 80 Minuten Spielzeit, aufgeteilt in zwei verschiedene Seiten – For The Head und For The Heart – die die brutale und melodische Seite des Projekts darstellen. Dank einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne wird The Singles als limitiertes Digipak auf der Bandcamp-Seite des Projekts und über alle wichtigen digitalen Plattformen erhältlich sein.

Anbei seht ihr das Artwork von Tina Gruschwitz (Bass, Demorphed). Sie entwarf das Logo des Projekts und entwickelte auch das Konzept für das Cover-Artwork. Das Ziel war es, eine Frau zu zeigen, aber kein typisches halbnacktes Heavy-Metal-Girl, sondern ein kraftvolles, aber ruhiges Gesicht, das in eine Art Sternenraum eingebettet ist. Der Weltraum ist auch ein Ort des Chaos und sehr unterschiedlicher Planeten, ebenso wie ihr internationales Projekt mit all den verschiedenen Menschen und Stilrichtungen des Metal.

The Singles wurde gemischt und gemastert von Stéphanie Nolf. Hier könnt ihr euch zwei Videos zu Thrive und No Weakness ansehen. Wenn euch die Melodien gefallen, bestellt euer Album hier vor.

