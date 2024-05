Onlap: präsentieren neue Video-Single „Ghosts“, feat. Lansdowne

Am 14. Juni 2024 erscheint mit Waves das neue Album der Pariser Alternative Rock und Metal Band Onlap. Vorbestellungen sind über AFM Records hier möglich: https://onlap.bfan.link/waves

Nach einer Reihe erster Song-Auskopplungen wie unter anderem Never Too Late feat. der amerikanischen, Multi-Platinum Award ausgezeichneten Sängerin und Songwriterin Kiiara, präsentieren uns Onlap nun ein weiteres, hochkarätiges Gast-Feature auf ihrer brandneuen Single Ghosts! Hier geben sich niemand Geringeres als die US-Rocker von Lansdowne die Ehre. So schreibt die Band:

„Ghosts ist in mehrfacher Hinsicht eine ganz besondere Veröffentlichung. Erstens ist es unsere letzte Single-Auskopplung, bevor unser Album Waves am 14. Juni erscheint. Zweitens ist es auch eine Zusammenarbeit mit unseren Brüdern Lansdowne, denen wir dafür danken möchten, dass sie sich bereit erklärt haben, uns auf diesem Weg zu begleiten. Schließlich ist es ein Song über den Verlust geliebter Menschen und das Leben, das trotz allem weitergeht, mit und ohne sie zugleich. Der Song strahlt eine besondere Emotion aus und wir können es kaum erwarten, ihn mit euch zu teilen.“

Seit ihrer Gründung 2006, zählen Onlap zu einer der aufstrebendsten Rock & Metal Bands in der Szene – und das in voller DIY-Manier! Seit Jahren beherrscht jeder Song, der von der Band selbst veröffentlicht wurde, die Social-Media-Plattformen und Streaming-Playlisten, mit einer von Tag zu Tag wachsenden Fangemeinde (mit u.a. 380.000 monatlichen Spotify-Hörer und 115.000 YouTube-Abonnenten) sowie darüber hinaus mehr als 150 Millionen Streams. The Awakening, der Top-Hit der Band auf Spotify, rechnet mit 23 Millionen Streams allein auf diesen beeindruckenden Faktenfund.

Nun mit Label- und Vertriebs-Stärke im Rücken und wie die bislang erschienenen Single-Auskopplungen bereits andeuten: Onlap scheinen sich nie lebendiger und hungriger gefühlt zu haben als auf ihrem kommenden Album. Nach all den Jahren, in denen Dutzende Tracks, einige EPs sowie ein Best-of-Album zu ihrem 15-jährigen Jubiläum in Eigenregie veröffentlicht wurden, haben Onlap mit Waves einen ersten Longplayer produziert, der laut Band eine Sammlung ihrer musikalischen Geschichte, Wurzeln und brandneuen Einflüsse darstellt. Eines ist sicher, mit Waves wird die Band ganz sicher Wellen schlagen!

Waves Tracklist:

01. Fever

02. Hypnotized

03. Never Ending Winter

04. Who Killed The Plan?

05. Ghosts (feat. Lansdowne)

06. Never Too Late (feat. Kiiara)

07. Nevermind

08. Afterglow

09. Crawling In The Dark

10. Ready For War

11. Ghosts (Reimagined)

12. Never Too Late (Reimagined)

