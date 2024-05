Siamese: kündigen neues Album „Elements“ an

Die Kopenhagener Band Siamese wird aktuell zum Aushängeschild der dänischen Musikszene. Beeinflusst von Bands wie Architects und Bad Omens, navigieren Siamese gekonnt durch die zeitgenössische Heavy-Musiklandschaft. Auf ihrem kommenden Album Elements begeben sich Siamese auf eine Reise der Erkundung und Weiterentwicklung. Mit Songs, die bereits auf Serious XM Octane und Kerrang! Radio gespielt werden, präsentiert Elements nicht nur einen härteren Sound, sondern feiert auch das 10-jährige Bestehen der Band. Nach Tourneen mit Größen wie Korn, Corey Taylor, Nothing More und Beartooth ist klar, dass die Reise von Siamese noch lange nicht zu Ende ist.

Neben der Ankündigung ihres neuen Albums haben Siamese heute mit Predator einen weiteren Vorgeschmack veröffentlicht. Die Single und das Musikvideo sind ab sofort überall verfügbar.

Siamese-Sänger Mirza Radonjica über die neue Single:

“Dehumanization is people’s favourite past time activity these days. Our own opinions and values are constantly twisted and conceptualized to fit into some social (media) agenda. Unwarranted we either become the prey or the predator.“