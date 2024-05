Powerwolf: enthüllen Erste Single aus Kommendem Album „Wake Up The Wicked“

Die Heavy-Metal-Band Powerwolf hat nun die lang erwartete erste Single 1589 aus ihrem kommenden Studioalbum Wake Up The Wicked (Link: hier) veröffentlicht, das am 26. Juli 2024 über Napalm Records erscheinen wird. Der Song erzählt die Geschichte von Peter Stump, dem berüchtigten Werwolf Von Bedburg aus dem 16. Jahrhundert. Stump, der in der Nähe von Köln lebte, gestand unter Folter mehrere Morde und wurde am 31. Oktober 1589 auf grausamste Weise hingerichtet. Diese düstere Geschichte hat weltweit fasziniert, unter anderem wurde sie von National Geographic aufgegriffen.

Für das Musikvideo zu 1589 reiste Powerwolf nach England, um die düstere Legende in filmreifer Qualität umzusetzen. Mit sorgfältig ausgewählten Drehorten, zahlreichen Beteiligten und beeindruckenden Spezialeffekten ist dies die bislang aufwendigste Musikvideoproduktion der Bandgeschichte und bietet einen ersten Vorgeschmack auf das, was Fans mit Wake Up The Wicked erwartet.

Regie & Produktion: Adam Barker

Powerwolf begeistert ohne Zweifel Heavy-Metal-Fans weltweit. Ihre Auftritte auf bedeutenden Rock- und Metal-Festivals wie Wacken, Hellfest und Graspop sowie zahlreiche ausverkaufte Arenashows unterstreichen die herausragende Stellung der Band. Die Alben von Powerwolf werden von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert, und ihre Songs sowie beeindruckenden Musikvideos werden millionenfach gestreamt.

Das heiß ersehnte Album Wake Up The Wicked, der Nachfolger des Erfolgsalbums Call Of The Wild (2021), erscheint pünktlich zur ersten Nordamerika-Tournee der Band, die Ende August 2024 beginnt, gefolgt von der bisher größten Europa-Headliner-Arena-Tour Wolfsnächte 2024 im Oktober.