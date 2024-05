Orden Ogan: läuten die Sommer-Livesaison mit Musikvideo zu neuem Track „Moon Fire“

Die deutsche Dark-Power-Metal-Größe Orden Ogan lässt das Spannungslevel seiner Fans auf The Order Of Fear weiter gehörig steigen und stellt heute mit Moon Fire bereits den dritten Song aus dem am 05. Juli 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinenden Album vor. Der durchweg vor Spannung strotzende, finstere Track beginnt mit unheilverkündenden Klängen, ehe er zu einem rasenden Feuersturm mutiert. Wie schon die beiden vorherigen Singles spiegelt auch Moon Fire ein weiteres Kapitel in Orden Ogans karriereprägender Geschichte vom verfluchten Protagonisten Alister Vales wider.

Sänger Sebastian „Seeb“ Levermann schwärmt: „Moon Fire ist einer meiner absoluten Lieblingssongs des Albums, was durchaus viel bedeutet, da ich die komplette Scheibe einfach liebe!“

Das Stück erscheint pünktlich zum Start von Orden Ogans Livesommer, in dessen Rahmen die Truppe nicht nur auf den Bühnen zahlreicher renommierter Festivals, sondern im Rahmen zweier exklusiver Releaseshows auch in Aschaffenburg (Colos-Saal; 04. Juli 2024) und Bestwig (Fort Fun; 07. Juli 2024) zu sehen sein wird.



Das Jahr 2024 verläuft für das Quintett bislang äußerst vielversprechend: Die Band verkaufte an der Seite von Feuerschwanz und Dominum zahlreiche europäische Clubs aus, doch über allem steht nach wie vor die Ankündigung ihres kommenden Albums, dessen Titelstück letzten Monat auch schon seine Livepremiere feierte.

Mehr zum kommenden Album The Order Of Fear: