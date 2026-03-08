Orden Ogan: kündigen „Tour Of The Grave“ 2027 mit Ensiferum an

Wenn sich die Speerspitze des deutschen Dark-Power-Metal mit einer der prägendsten Folk-Metal-Bands Europas vereint, ist ein außergewöhnliches Live-Erlebnis garantiert: Orden Ogan zählen mit zwei aufeinanderfolgenden Top-3-Platzierungen in den offiziellen deutschen Albumcharts zu den dominierenden Kräften der europäischen Metal-Szene. Für ihre bislang größte Headliner-Tour holen sich die Sauerländer die finnischen Genre-Giganten Ensiferum an ihre Seite. Ensiferum gehören seit Jahrzehnten zu den stilprägenden Vertretern des epischen Metals und verbinden nordische Folklore mit melodischer Härte und hymnischer Wucht. Die gemeinsame Geschichte beider Bands reicht weit zurück: Bereits 2008 traten Ensiferum als Headliner des von Orden Ogan veranstalteten WinterNachtsTraum-Festivals auf – zu einer Zeit, als sich die Sauerländer noch auf ihrem Weg an die Spitze befanden.

Fast zwei Jahrzehnte führt es beide Formationen nun erneut zusammen – diesmal beide als etablierte internationale Headliner-Acts. „Ensiferum sind eine Band mit Geschichte, internationalem Gewicht und einer krassen Live-Präsenz“, erklärt Bandkopf Sebastian „Seeb“ Levermann. „Wir schätzen ihre musikalische Qualität und ihre Live-Präsenz sehr. Obwohl wir aus unterschiedlichen Subgenres kommen, ergänzen sich unsere Stile hervorragend. Diese Tour vereint epische Wucht, Melodie und Intensität auf höchstem Niveau – genau das, wofür beide Bands stehen.“

Die Tour Of The Grave startet am 7. Januar 2027 in München und führt Orden Ogan und Ensiferum durch 21 europäische Städte. Einen Tag später, am 8. Januar 2027, erscheint das neue Orden Ogan Studioalbum Lords Of The Grave über Reigning Phoenix Music. Das Album setzt den kompromisslosen Dark-Power-Metal-Kurs der Band fort und führt die Saga um den verfluchten Wanderer Alister Vale zu einem neuen erzählerischen Höhepunkt. Live erwartet die Fans ein außergewöhnliches Paket: Die monumentale, publikumsnahe Show von Orden Ogan trifft auf die epische Wucht einer der stilprägenden Bands des Folk Metals.

Eine weitere Support-Band wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Tickets sowie exklusive Album- und Merchandise-Bundles sind ab sofort über alle bekannten Vorverkaufsstellen sowie im offiziellen Orden-Ogan-Shop unter www.ordenogan.de erhältlich.