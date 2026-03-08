Time For Metal Osterverlosung 2026: die Partner der Verlosung stehen fest

Liebe Leser,

unsere Osterverlosung startet wie in den letzten Auflagen auch in diesem Jahr am Karfreitag. Wir können freudig die größte Time For Metal Osterverlosung überhaupt ankündigen!

Das ist bei euch sehr gut angekommen und wird von uns gerne in der Time For Metal Osterverlosung 2026 wiederholt. In diesem Jahr haben gleichdrei Partner Merchandise und Tickets zur Verfügung gestellt. Gewonnen wurden dafür EMP, STP Hamburg Konzerte GMBH und SPV / Steamhammer, die tolle Pakete aus ihren Sortimenten schnüren, die an den vier Tagen verlost werden.

Wir freuen uns, euch gemeinsam mit EMP, STP Hamburg Konzerte GMBH und SPV / Steamhammer durch spannende Verlosungen in den Osterfeiertagen zu führen!

Euer Time For Metal Team