Angus McSix und Van Canto: veröffentlichen neue Single „Dig Down“ + Video

Angus McSix schließen ein Bündnis mit Van Canto: Die neue Single Dig Down ist ein Vorgeschmack weit außerhalb des Tellerrands, wenn es um das kommende zweite Album Angus McSix And The All-Seeing Astral Eye geht, das am 13. März 2026 über Napalm Records erscheint. Indem sie ihren epischen Stil mit der deutschen A-Cappella-Gruppe mischt, erschafft die Power-Metal-Supergroup eine unschlagbar unterhaltsame und mitreißende Hymne. Den neuen Helden Adam McSix an der Spitze, sind Angus McSix bereit, sich den Gefahren des Universums entgegenzustellen. Das neue Album ist ein gebührender Nachfolger des Debüts Angus McSix And The Sword Of Power, das die Charts im Sturm eroberte (#10 in Deutschland, #16 in der Schweiz und #26 in Österreich; die Lead-Single erreichte außerdem 3 Millionen Streams auf Spotify). Angus McSix And The All-Seeing Astral Eye reicht den Staffelstab weiter, und Dig Down lädt dazu ein, selbst zum Schwert zu greifen!

Angus McSix zu Dig Down (feat. Van Canto):

„Unsere drei Helden Adam McSix, Ork Zero und The Dwarf rasten in einer Höhle im Berg „Ironpick Peak“, als Adam plötzlich auffällt, dass die Zwergin eventuell Gefallen am Ork gefunden haben könnte. Zumindest unterstellt er ihr das. Den ganzen Song über macht er sich über die Zwergin lustig. Als es ihr schlussendlich reicht, bestellt sie sich schnell über „only heroes“ Barbaren, die Adam eine Lektion erteilen sollen. Dummerweise verliest sie sich und es kommen die Barden von Van Canto und rügen Adam zunächst wegen Mobbing, das einem Prinzen nicht angemessen ist, stellen dann aber schnell fest, dass der Song „echt catchy“ ist und stimmen schlussendlich mit ein…“

Angus McSix erheben sich mit Angus McSix And The All-Seeing Astral Eye aus früheren Schlachten – das Album erscheint am 13. März 2026 über Napalm Records. Nach dem gefeierten Debüt (Angus McSix And The Sword Of Power schoss 2023 direkt in die Top 10 der Deutschen Album-Charts) übernimmt Angus’ Bruder Adam McSix (Sam Nyman, Manimal) als Hauptfigur und Leadsänger. Zusätzliche Unterstützung gibt es in den neuen Abenteuern von der neuen Gitarristin The Dwarf (Jasmin Pabst) an der Seite der Gitarren-Amazone Thalestris (Thalia Bellazecca, Primal Fear) – schließlich gilt es, den legendären Helden Angus aus dem Eisblock zu befreien, in dem sein Erzfeind, Archdemon Seebulon (Sebastian „Seeb“ Levermann, Orden Ogan), ihn gefangen hält. Auf dieser absurden Reise setzt die Power-Metal-Supergroup auf die Kraft des Metal und ein Augenzwinkern als ungeahnt mächtige Waffen!

Angus McSix And The All-Seeing Astral Eye webt elf neue Tracks in das einzigartige Storytelling der Band, noch epischer, noch absurder und noch grandioser als zuvor! Auf dem bereits vorab veröffentlichten 6666 tritt noch der mittlerweile gefangene Frontmann Angus McSix (Thomas Winkler) in Erscheinung. Der Song reicht das Zepter weiter an Adam McSix und legt ihm nichts Geringeres als das Schicksal des Universums auf die Schultern. The Fire Of Yore schlägt die Brücke zwischen Manowar, Modern Talking und Electric Callboy und damit vollständig ein neues Kapitel auf – Angus hat schließlich seine Erinnerungen an frühere Heldentaten eingebüßt, was umso mehr Raum für neue Geschichten lässt, die durch Adam eingeführt werden können! Dieser stellt sich, ohne zu zögern in I Am Adam McSix vor, ausschmückt von Rhapsody Of Fire. Weitere Hilfe erhalten Angus McSix auf ihrer Quest von der A-Cappella-Gruppe Van Canto (Dig Down) und Turmion Kätilöt (Techno Men). Ork Zero, eine Referenz an ihren kraftvollen Schlagzeuger (Gerit Lamm, ehemals Xandria), und Starlight Stronghold sind mitreißende Disco-Songs, während Let The Search Begin nach der Instrumentalpause Aetheriyja als echte Metal-Hymne daherkommt. The Power Of Metal glänzt schließlich mit Unterstützung von Freedom Call, bevor die mächtigen Helden in Into Battle ihren letzten Kampf austragen.

Unschlagbar gewitzt schmiedet Angus McSix And The All-Seeing Astral Eye einen Ohrwurm nach dem anderen, während das unterhaltsame Storytelling dazu auffordert, selbst zum Schwert zu greifen und an der Seite von Angus McSix in den heldenhaften Kampf zu ziehen!

Angus McSix And The All-Seeing Astral Eye Tracklist:

1. 6666

2. The Fire Of Yore

3. I Am Adam McSix (feat. Rhapsody Of Fire)

4. Dig Down (feat. Van Canto)

5. Techno Men (feat. Turmion Kätilöt)

6. Ork Zero

7. Starlight Stronghold

8. Aetheriyja

9. Let The Search Begin

10. The Power Of Metal (feat. Freedom Call)

11. Into Battle

Angus McSix And The All-Seeing Astral Eye wird in den folgenden Formaten verfügbar sein:

· 4 CD Boxset, incl. 1CD Digipak, 3 Bonus CD Digisleeve (Animal Vocals Version, Karaoke Version, Director’s Cut Version – Track by Track Commentary), Gym Bag, a flashlight as a key ring with bottle opener function, Sticker (3x), signed Autograph Card (Napalm Records Mailorder exclusive) – strictly limited edition

· 1 LP Gatefold Vinyl Orange / Black Splatter incl 12″ Booklet (Napalm Records Mailorder exclusive) – strictly limited edition

· 1 LP Gatefold Vinyl, White Label Edition, incl. Covercard, hand-numbered (Napalm Records Mailorder exclusive) – strictly limited edition

· 1 LP Gatefold Vinyl Black

· 1 CD Digipak

· Digital Album

Angus McSix live 2026:

Tour Of The All-Seeing Astral Eye Headliner Tour 2026

mit Brainstorm, Bloodbound

12.03.26 DE – Hamburg / Kent Club

13.03.26 DE – Leipzig / Hellraiser

14.03.26 DE – Obertraubling / Airport-Eventhall

15.03.26 DE – München / Backstage

16.03.26 DE – Nürnberg / Hirsch

17.03.26 DE – Berlin / Lido

18.03.26 DE – Saarbrücken / Garage

19.03.26 DE – Heidelberg / Halle02

20.03.26 DE – Oberhausen / Kulttempel

21.03.26 DE – Andernach / JUZ

22.03.26 NL – Eindhoven / Effenaar

Support für Orden Ogan

11.04.26 SE – Göteborg / Monument

12.04.26 SE – Stockholm / Fryshuset Klubben

Angus McSix sind:

Adam McSix (Samuel Nyman) – Gesang

The Dwarf (Jasmin Pabst) – Gitarre

Thalestris (Thalia Bellazecca) – Gitarre

Archdemon Seebulon (Sebastian „Seeb“ Levermann / Rafael Dobbs Roa) – Gitarre

Ork Zero (Gerit Lamm) – Schlagzeug