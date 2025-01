Angus McSix: veröffentlichen neue Single „6666“ und Line-Up-Wechsel

Getreu dem Motto #onebetter gibt’s bei Angus McSix keine 666, nein – es muss 6666 sein. Der neue Song beinhaltet alles, was das Album Angus McSix And The Sword Of Power 2023 zum erfolgreichsten Power-Metal-Debüt aller Zeiten gemacht und direkt auf Platz 10 der Deutschen Album Charts katapultiert hat, wartet aber auch mit einigen Überraschungen auf:

Gleich zu Beginn wird Prince Angus McSix (Thomas Winkler / Ex-Gloryhammer) vom dunklen Seebulon (Sebastian „Seeb“ Levermann / Orden Ogan) und einer Horde Orks überwältigt, eingefroren und zu einem unbekannten Ort in Raum und Zeit gebracht. Telepathisch ruft er noch seinen Bruder Adam zu Hilfe, bevor seine Stimme in der Ewigkeit verhallt. Adam hört ihn und macht sich sofort auf den Weg. Er weiß zwar nicht, wo Angus ist, aber er weiß, dass er ihn mit der Macht der sechs Sixtus Stellar Superlords aufspüren kann.

Und so übergibt Thomas Winkler, der sich zurückzieht, um zukünftig mehr Zeit mit seiner Familie zu haben, das Schwert an Ausnahmesänger Sam Nyman (Manimal).

„Es war eine schwere Entscheidung, diesen Weg so zu gehen, und noch viel schwerer, einen geeigneten Sänger zu finden“, erklärt Winkler. „Aber Seeb und ich haben mit Angus McSix ein so großartiges Projekt ins Leben gerufen, dass wir es nicht einfach sterben lassen wollten. Ich bin froh, dass wir Sam gefunden haben und bin absolut begeistert von seiner Vocalperformance.“

„Einen Thomas Winkler kann man nicht ersetzen, weswegen wir auch nicht nach dem nächsten Angus gesucht haben. Sam bringt seinen ganz eigenen Style ein und musste deshalb auch einen eigenen Charakter haben: Prinz Adam McSix“, erklärt Seeb.

In neuer Konstellation haben Angus McSix einen absoluten Hit Track erschaffen, der bereits jetzt als erste Single des kommenden, noch unbetitelten Albums veröffentlicht wurde.

Gitarrenamazone Thalestris (Thalia Bellazecca, ex-Frozen Crown, Primal Fear) ist weiterhin mit von der Partie, am Schlagzeug nimmt nun Ork Zero (Gerit Lamm, ex-Xandria) Platz. Was aus Skaw! geworden ist? Erfahren wir vermutlich im nächsten Videoclip.

Geschrieben, produziert, gemixt und gemastert wurde 6666 erneut vom mehrfachen Top-3-Produzenten Sebastian „Seeb“ Levermann in seinen www.greenman-studios.de. Feder- oder eher Kameraführend war Levermann diesmal auch beim Videoclip.

Das neue Album ist für Anfang 2026 geplant, vorher geht’s aber gleich zwei Mal groß auf Tour!

Im Januar/Februar sind Angus McSix Mainsupport auf der Orden Ogan Tour Of Fear. Opener sind All For Metal. Im Oktober folgt die große Europatour mit Wind Rose und Orden Ogan.

Angus McSix live 2025:

w/ Orden Ogan, All For Metal

31.01.25 DE – München

01.02.25 DE – Stuttgart

07.02.25 DE – Frankfurt

08.02.25 DE – Herford

15.02.25 DE – Leipzig

16.02.25 DE – Geiselwind

21.02.25 DE – Hamburg

22.02.25 DE – Oberhausen

w/ Wind Rose, Orden Ogan

02.10.25 HU – Budapest

03.10.25 DE – München

04.10.25 CZ – Zlín

05.10.25 DE – Leipzig

07.10.25 PL – Warschau

08.10.25 DE – Berlin

09.10.25 DE – Hamburg

10.10.25 DK – Kopenhagen

11.10.25 DE – Köln

12.10.25 NL – Utrecht

14.10.25 UK – London

15.10.25 BE – Antwerpen

16.10.25 FR – Paris

17.10.25 FR – Lyon

18.10.25 CH – Pratteln

20.10.25 AT – Wien

21.10.25 CZ – Prag

22.10.25 DE – Frankfurt

23.10.25 DE – Stuttgart

24.10.25 DE – Geiselwind

25.10.25 IT – Mailand

Tickets sind hier erhältlich.

Angus McSix sind:

Prince Adam McSix – Sam Nyman – Vocals

Archdemon Seebulon – Sebastian „Seeb“ Levermann – Guitar, Vocals

Amazonqueen Thalestris – Thalia Bellazecca – Guitar

Ork Zero – Gerit Lamm – Drums

Angus McSix online:

Website

Instagram

Facebook