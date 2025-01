Frank Fabian – Die Geheimnisse Des Mittelalters – Christen, Päpste, Tempelritter

Buchtitel: Die Geheimnisse Des Mittelalters – Christen, Päpste, Tempelritter

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 256 Seiten

Genre: Mittelalter, Geschichte

Release: 20.11.2024

Autor: Frank Fabian

Link: https://www.penguin.de/buecher/frank-fabian

Verlag: Bassermann Verlag

Buchform: Gebundenes Buch, Pappband

ISBN-Nummer: 978-3-8094-4787-0

Die Vergangenheit ist mindestens genauso faszinierend wie die Zukunft. Anstatt zu grübeln, wo unsere menschliche Reise endet, ist der Blick zurück mit noch mehr Fragezeichen versehen. War es wirklich so? Frank Fabian hat sich mit Themen des Mittelalters beschäftigt und im November 2024 Die Geheimnisse Des Mittelalters – Christen, Päpste, Tempelritter veröffentlicht. Das Buch springt in die Epoche, in der die Frömmigkeit und der Glauben gefühlt am höchsten waren. Könige schlugen Schlachten, während Tempelritter den Glauben verteidigten. Auf 256 Seiten geht der studierte Geschichts- und Germanistik-Autor vielen Fragen auf den Grund und serviert dazu Antworten. Er verfasste bereits 25 Geschichtswerke und war beim ZDF für über 200 Filmbeiträge verantwortlich.

Die Story von Die Geheimnisse Des Mittelalters – Christen, Päpste, Tempelritter:

Das Mittelalter übt eine besondere Faszination aus, die oft schwer zu erklären ist. Nach außen hin erscheint diese Epoche durchdrungen von einer tiefen Religiosität, die uns heute fremd und kaum greifbar scheint. Doch was zeichnet das Mittelalter tatsächlich aus? Welche Wahrheiten verbergen sich hinter den Kreuzzügen, und welche Rätsel umgeben die Tempelritter? Wer waren die bedeutendsten Herrscher, und welche unbequemen Wahrheiten über das Papsttum werden bis heute verschwiegen? Frank Fabian nimmt uns mit auf eine spannende Reise in diese außergewöhnliche Zeit und beleuchtet all diese Fragen eingehend.