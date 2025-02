Dark Funeral – 30 Years Anniversary

Am 09.08.2024 feierten Dark Funeral ihr 30-jähriges Bestehen mit einer besonderen Neuauflage ihres bahnbrechenden Debütalbums! Unter dem Titel Dark Funeral (30th Anniversary Edition) wurde die überarbeitete Version des legendären Mini-Albums über Century Media Records veröffentlicht. Anhänger des schwedischen Black Metals huldigen den acht Tracks noch heute und zelebrieren sie lautstark auf Konzerten. Selbst drei Jahrzehnte nach dem Release ist das Werk weiter präsent und soll auch in seinem 31. Jahr weiter gefeiert werden.

Mit etwas mehr als 30 Minuten Spielzeit keine mega lange Sause, dafür geht es auf dem Longplayer sofort knüppeldick zur Sache. Zum Jubiläum haben Dark Funeral die Songs von damals neu aufgenommen und ihnen eine moderne, aber ehrliche Frischzellenkur verpasst. Diese Edition bietet nicht nur ein klangliches Update, sondern auch seltene Fundstücke aus der düsteren Anfangszeit der Band. Das recht schlichte Artwork sollte erst der Anfang für die erste Dark Funeral Epoche sein. Ich persönlich feier immer noch die blauen Designs auf schwarzem Untergrund und dazu das giftige Bandlogo in Weiß mit den zwei umgedrehten Kreuzen, welches erst beim fulminanten Diabolis Interium Artwork abgelöst wurde. Wir wollen heute jedoch nicht nur über die optischen Qualitäten sprechen, sondern auch über die ersten Tracks. Mit der EP Dark Funeral ging es zu Recht steil gen Black Metal Olymp. Old School Tugenden, wuchtige Hooks und krachend kalte Rhythmen haben das Fundament der Schweden geformt. Open The Gates und Shadows Over Transylvania leben vom blanken Hass, den einige Bands Anfang der Neunziger leichtfertig über Bord geworfen haben. Das haben die beiden Gitarristen Lord Ahriman und Blackmoon zum Glück nicht hinnehmen wollen und mit Themgoroth einen perfekten Bassisten und Sänger gefunden. Nach dem Originalset setzen die Neuaufnahmen ihre Duftmarke und stehen den ersten Einspielungen um nichts nach. My Dark Desires im neuen Gewand ist fies und die Vocals killen sofort. Ohne In The Sign Of The Horns kann man die Vier-Song-Produktion nicht ins Regal stellen. Erst mal wieder angefixt geht das Debüt runter wie geschnitten Brot.

