The Pighounds: neues Album „Tutti Frutti“ am 09.02.2025 vorab als streng limitierte CLUB100 Edition

The Pighounds neues Album Tutti Frutti kommt am 28.02.25 in den Handel und in bester Tradition kommt drei Wochen vorher, am 09.02. um 18 Uhr, die streng limitierte CLUB100 Edition im Shop des Berliner Kult Labels Noisolution. Save the Date. Diesmal gibt es das gute Stück in goldenem Vinyl, plus Textblatt, von der Band signiertem Pappaufsteller, Duftblume, natürlich handnummeriert und alles in golden besiebdruckter PVC-Hülle!

Die CLUB100 Editionen sind sehr begehrt und meist nach wenigen Minuten ausverkauft. Also pünktlich um 18:00 Uhr vor dem PC sitzen und bei Noisolution direkt im Shop bestellen!

Vorab könnt ihr schon einmal in die brandneue Single Pay To Play reinhören: