Ralf Thiesen – Krähen Über Königsberg

Buchtitel: Krähen Über Königsberg

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 528 Seiten

Genre: Krimi, Roman

Release: 18.12.2024

Autor: Ralf Thiesen

Link: https://www.penguin.de/buecher/ralf-thiesen

Verlag: Goldmann Verlag

Buchform: Taschenbuch, Broschur

ISBN-Nummer: 978-3-442-49257-2

Am 18.12.2024 erschien mit Krähen Über Königsberg das zweite Buch der spannenden Krimireihe von Ralf Thiesen rund um den Ermittler Aaron Singer. Auf 528 Seiten entführt der Autor seine Leser in das historische Königsberg der schillernden Zwanziger und schafft eine dichte und fesselnde Atmosphäre. Das Buch, erschienen im Goldmann Verlag, kombiniert gekonnt die Elemente eines Krimis mit denen eines Romans und ist als Taschenbuch in Broschur erhältlich. Die erste Ausgabe der Reihe mit dem Titel Die Toten Von Königsberg wurde im Dezember 2023 herausgebracht (HIER! geht es zum Artikel). Mit Krähen Über Königsberg wird die Serie weitergesponnen und legt einen weiteren Grundstein für die Zukunft vom Romanermittler Aaron Singer.

Die Story Krähen Über Königsberg:

Als ein Soldat erschlagen in einer Kaserne aufgefunden wird, wird schnell klar, dass es nicht bei einem Mord bleibt. Das Waffenlager, das der Gefreite bewachte, wurde vollständig geplündert – und die gestohlenen Waffen könnten in den falschen Händen verheerende Folgen haben. Der Kommissar Aaron Singer und sein Kollege Heinrich Puschkat stehen vor einem komplexen Rätsel, welches kaum zu lösen ist. Während Ostpreußen in einer Epoche tiefgreifender sozialer und politischer Unruhen steckt, die das fragile Gefüge der Region ernsthaft zu gefährden droht, mehren sich die Indizien, dass radikale Nationalisten einen Putsch planen, der das ohnehin angespannte Gleichgewicht endgültig ins Chaos stürzen könnte. Um das Unheil abzuwenden, nehmen die Ermittler die Spur des Diebesguts auf, die sie bis in ein abgelegenes Seebad an der ostpreußischen Nehrung führt.