Dark Chapel: veröffentlichen die zweite Single/Video zu „Hollow Smile“ aus ihrem Debütalbum „Spirit In The Glass“

Dark Chapel, angeführt von Gitarrist/Sänger/Produzent und langjährigem Mitglied von Black Label Society (seit 2014) Dario Lorina, haben die zweite Single Hollow Smile aus ihrem mit Spannung erwarteten Debütalbum veröffentlicht.

In Hollow Smile brodelt unter seiner luftigen Melodie in den Strophen ein thrashiger, mit den Handflächen gedämpfter Rhythmus. Der Höhepunkt ist ein mitsingbarer Refrain, der durch einen treibenden Beat beschleunigt wird. . “Kürzlich habe ich ein Zitat gelesen, das die Bedeutung dieses Liedes gut wiedergibt: „Der eigene Verstand ist die größte Schlacht, der man sich stellen muss’”, erklärt Dario Lorina.

Ein Video zu dem Song ist hier zu sehen:

Unter der Leitung von Lorina und mit Brody DeRozie (Gitarre), Mike Gunn (Bass) und Luis Silva (Schlagzeug) werden meisterhaftes Gitarrenspiel und düstere Grooves mit fesselden Melodien verbunden. Bluesigen Passagen und Grunge werden außerdem ihren Platz auf dem Debütalbum Spirit in The Glass, das am 28. Februar bei MNRK Heavy erscheinen soll, ihren Platz finden. Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich.

Die erste Single des Albums, Glass Heart, wurde im vergangenen September auf allen digitalen Plattformen veröffentlicht, und ein Video zu dem Song ist auf der offiziellen YouTube-Seite der Band zu sehen.

Mit einer schwer Balance zwischen dunkel, ätherisch und leidenschaftlich ist Spirit in The Glass das, was Lorina wie folgt beschreibt: “Dies ist ein Höhepunkt aller künstlerischen Einflüsse, ob musikalisch oder anderweitig.”

Spirit In The Glass Tracklist:

1. Afterglow

2. Hollow Smile

3. We Are Remade

4. Corpse Flower

5. Glass Heart

6. Dead Weight

7. Dark Waters

8. All That Remains

9. Gravestoned Humanity

10. Bullet In Our Chamber

Über Dark Chapel

Dark Chapel, angeführt von Gitarrist, Sänger und Produzent Dario Lorina [Black Label Society], kombinieren Gitarrenkunst und Grooves mit Melodien, bluesigen Elementen und Grunge.

Dario wuchs südlich von Boston auf und nahm zu Hause Musik aus allen Richtungen auf. Sein Vater spielte Schlagzeug, seine Mutter nahm Klavierunterricht und seine Onkel waren hervorragend auf Gitarre und Bass. Zu seinen prägendsten Erinnerungen gehört, wie er Kassetten aus dem Handschuhfach des Trucks seines Vaters fischte und begeistert Klassiker von Van Halen und Metallica auf das Deck lud. Im Alter von sechs Jahren begann Dario ernsthaft mit dem Gitarrenunterricht und jammte regelmäßig mit seinem Vater im Keller. „Die Gitarre habe ich nie wirklich aus der Hand gelegt“, lacht er. Es folgten Jahre des Übens.

Dario Lorina begann seine professionelle Karriere 2006 im Alter von 16 Jahren als Tourgitarrist des verstorbenen Jani Lane (Ex-Warrant). Mit 19 Jahren schloss er sich der Metal-Band Lizzy Borden an, mit der er vier Jahre lang auf Tournee war. 2013 und 2017 veröffentlichte Dario mit Mike Varney zwei Instrumentalalben mit den Titeln Dario Lorina und Death Grip Tribulations bei Shrapnel Records. Am 1. Januar 2014 schloss er sich Black Label Society an und tourt seitdem weltweit mit Zakk Wylde, wobei er an der Gitarre, am Klavier und als Backgroundsänger auftritt. Lorina duellierte sich mit Wylde in Soli auf der 2022 erschienenen Veröffentlichung von Black Label Society Doom Crew Inc. und war zusammen mit Zakk Wylde auf dem Cover des Guitar World Magazins im Januar 2022 zu sehen.

Wylde fasste kurz und bündig zusammen, warum er den aufstrebenden Gitarristen an Bord geholt hatte: „Because Dario is awesome“.

