Dark Chapel: veröffentlichen Deluxe-Vinyl von „Spirit In The Glass“ am 10.10.2025

Dark Chapel, die riffgeladene Power-Band unter der Leitung des Black Label Society-Gitarristen Dario Lorina, werden eine Deluxe-Vinyl-Edition ihres gefeierten Albums Spirit In The Glass veröffentlichen, das ursprünglich im vergangenen Februar erschien. Die spezielle Laguna EcoMix Variant Special Edition enthält zwei brandneue Tracks – Hit Of Your Love und Echoes Of A Stone Heart II – und erscheint auf auffälligem blauem Vinyl.

Zusätzlich hat die Band ein neues Video zur melancholischen Ballade Dead Weight veröffentlicht:

Spirit In The Glass Deluxe-Vinyl-Tracklist:

Side A

1. Afterglow

2. Hollow Smile

3. We Are Remade

4. Corpse Flower

5. Glass Heart

6. Hit Of Your Love (Bonustrack)

Side B

7. Dead Weight

8. Dark Waters

9. All That Remains

10. Gravestoned Humanity

11. Bullet In Our Chamber

12. Echoes Of A Stone Heart II (Bonustrack)

Dark Chapel werden außerdem mit Zakk Sabbath auf eine umfangreiche US-Tour gehen, die am 30. Oktober in Rancho Mirage, CA beginnt und am 16. Dezember in San Diego, CA endet. Die Band wird zudem am 17. Oktober in Las Vegas als Support für Corrosion Of Conformity auftreten.