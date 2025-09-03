Lorna Shore: spielen am 23.01.2026 in der Jahrhunderthalle in Frankfurt

Nach einer Reihe gefeierter Festivalauftritte – darunter eindrucksvolle Shows beim Hellfest, Rock Am Ring und Rock Im Park – kehren Lorna Shore Anfang 2026 mit einer umfangreichen Headliner-Tour durch Europa und das Vereinigte Königreich zurück.

Die Tour führt die Ausnahmeband zurück auf die großen Bühnen des Kontinents – mit im Gepäck ein eindrucksvolles Support-Line-up: Whitechapel, Shadow Of Intent und Humanity’s Last Breath zählen zu den prägendsten Acts des modernen Extrem-Metal und versprechen ein intensives Live-Erlebnis.

Anlass der Tour ist das mit Spannung erwartete neue Studioalbum I Feel The Everblack Festering Within Me“, das am 12. September 2025 bei Century Media Records erscheint. Mit ihrer kompromisslosen Vision, musikalischer Wucht und technischen Brillanz prägen Lorna Shore den zeitgenössischen Extreme Metal wie kaum eine andere Band – und setzen dabei immer wieder neue Maßstäbe. Bekannt für ihre ausverkauften Shows und eine weltweit treue Fanbase, dürfte auch diese Tour ein weiterer Meilenstein in der rasanten Entwicklung der Band werden.

Lasst Euch folgenden Termin nicht entgehen: 23.01.2026 Frankfurt Jahrhunderthalle

Show: Lorna Shore

Support: Whitechapel, Shadow of Intent, Humanity’s Last Breath

Datum: 23.01.2026

Einlass: 17:00 Uhr

Beginn: 18:00 Uhr (teilbestuhlt)

Venue: Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle (Kuppelsaal)

Tickets: https://www.eventim.de/event/lorna-shore-myticket-jahrhunderthalle-frankfurt-20452572