Blue Heron: kündigen neues Album „Emulations“ an und starten erste Europatour im Oktober

Die US-Desert-Metaler Blue Heron haben mit Marigold die erste Single ihres kommenden Albums Emulations veröffentlicht, das am 10.10.2025 über Blues Funeral Recordings erscheinen wird – pünktlich zum Start ihrer ersten Europa-Tour. Der neue Longplayer ist ein besonderes Zwischenwerk, das frische Studioaufnahmen mit Live-Performances verbindet, die im Februar bei einer Session im Studio des Kunm-College-Radios in Albuquerque eingefangen wurden. Die Idee entstand Anfang 2025, als die Band begann, ihre Version des Nine-Inch-Nails-Klassikers Head Like A Hole für das kommende Tribute-Album Best Of Nin Redux aufzunehmen. Sänger Jadd Shickler erklärt, man habe die Gelegenheit genutzt, um im Studio und bei der Radiosession weiteres Material einzuspielen und so eine einzigartige Veröffentlichung vorzubereiten. Das Ergebnis sind vier neue Studiotracks, darunter drei Cover, sowie vier Live-Aufnahmen, die den Charakter von Emulations prägen.

Der Albumtitel leitet sich aus einer Textzeile eines der Coverstücke ab und spiegelt das Konzept wider: entweder Songs anderer Bands oder Live-Versionen eigener Stücke. Mit diesem Werk setzen Blue Heron ihre Serie jährlicher Veröffentlichungen fort, die 2021 begann. Gleichzeitig markiert es den Auftakt zu einem wichtigen Schritt in der Bandgeschichte: der ersten Europatournee. Im Oktober bringt das Quartett seinen wuchtigen Desert Rock auf hiesige Bühnen, unter anderem bei renommierten Festivals wie dem Keep It Low in München und dem Desertfest in Antwerpen, sowie bei Clubshows in Deutschland, den Niederlanden und Belgien.

Ihr Vorgängeralbum Everything Fades aus dem Jahr 2024 konnte international viel Anerkennung einheimsen und platzierte sich in mehreren Jahresbestenlisten, wo es unter anderem als „emotional aufgeladen“ und „zutiefst eindringlich“ beschrieben wurde. Mit Emulations und der bevorstehenden Tour wollen Blue Heron nun ihren Sound auch live dem europäischen Publikum näherbringen und ihre Stellung als eine der spannendsten aktuellen Desert-Rock-Bands aus den USA untermauern.