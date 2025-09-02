Heavy Psych Sounds Fest London: startet in vier Wochen

Das Heavy Psych Sounds Fest London hat die Tageseinteilungen für seine diesjährige Ausgabe bekanntgegeben, die am 31.10.2025 und 01.11.2025 im Hackney Bridge stattfinden wird. An zwei Abenden verwandelt sich die Location in ein Mekka für Stoner-, Doom- und Psychedelic-Fans, wenn internationale Größen und Underground-Kultbands ihre wuchtigen Riffs und hypnotischen Sounds entfesseln. Mit dabei sind unter anderem das Brant Bjork Trio, das mit lässigem Desert-Rock-Schwung auftritt, sowie die polnischen Doom-Meister Dopelord und Belzebong, die mit schweren, rauchgeschwängerten Klangwänden für dichte Atmosphäre sorgen. Aus Argentinien reist Mephistofeles an, deren sabbathesker Sound für finstere Grooves sorgt, während Weedpecker mit harmonischem Fuzz und 1782 mit apokalyptischen Klangbildern die Bühne erobern. Psychedelische Höhenflüge sind mit Giöbia garantiert, Tons bringen dröhnende Riffs voller Marihuana-Verehrung, und Komatsu aus den Niederlanden liefern präzise, druckvolle Sludge-Gewalt. Ananda Mida betören mit meditativen Doom-Strukturen, Fvzz Popvli steuern energiegeladene Fuzz-Attacken bei, und die Lokalmatadore Death Wvrm runden das Line-up mit düsterer Schwere ab.

Die Tickets für das Festival sind ab sofort erhältlich und die Nachfrage dürfte groß sein, denn Heavy Psych Sounds hat sich längst als feste Größe in der internationalen Heavy-Rock-Szene etabliert. Das in Rom ansässige Label gilt als Heimat zahlreicher Szenegrößen und bringt mit seinen Festivalreihen regelmäßig Fans aus aller Welt zusammen, um ein intensives, unvergessliches Erlebnis voller Stoner-, Doom- und Psychedelic-Power zu feiern.

Line-Up:

Brant Bjork Trio (USA)

Dopelord (POL)

Belzebong (POL)

Mephistofeles (ARG)

Weedpecker (POL)

1782 (ITA)

Giöbia (ITA)

Tons (ITA)

Komatsu (NL)

Ananda Mida (ITA)

Fvzz Popvli (ITA)

Death Wvrm (UK)

Tickets findet ihr hier: https://stoomfest.com/hps/