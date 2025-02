Orden Ogan + Support am 16.02.2025 in der Music Hall in Geiselwind 

Headliner: Orden Ogan

Vorbands: All For Metal, Angus McSix

Ort: Music Hall, Geiselwind

Datum: 16.02.2025

Kosten: 38,00 € VVK

Genre: Power Metal, Folk Metal

Besucher: 1500 ca.

Veranstalter: Eventzentrum Strohofer Geiselwind

Link: https://www.eventzentrum-geiselwind.de/

Bereits um 17:30 Uhr steht in Geiselwind eine Schlange vor den Toren der Music Hall, um der aktuellen Orden Ogan Tour zu huldigen. Die Gruppe der Wartenden wird immer länger, bis ein netter Mann von der Security um 17:45 Uhr die Pforten öffnet. Der Saal füllt sich allmählich und es kommt Bewegung ins Spiel. Vor der Bühne sind die besten Plätze bereits vor dem ersten Takt eingenommen. Um 19 Uhr betritt der Opener All For Metal die Bühne. Mit dem gleichnamigen Eröffnungssong All For Metal entsteht rasch eine ausgelassene Stimmung in der Music Hall. Tim „Tetzel“ Schmidt und Antonio Calanna bilden dabei ein hervorragendes Gesangsduo: Tetzels tiefe Bassstimme harmoniert ausgezeichnet mit Antonios hoher Stimme. Nach Rise Your Hammer sind alle wach und feiern mit. Die beiden Sänger liefern eine majestätische Performance auf der Bühne ab, und am Ende von Mountains Of Power darf Antonio auf die Schulter von Tetzel. Flo am Bass zupft zwischendurch ein Basssolo, das auf seine Art und Weise nicht wilder sein könnte – finde diesen Jungen schon sehr beeindruckend. Die Fans lassen ihn spüren, dass er das, was er da tut, richtig macht, also macht er fleißig weiter mit seinem Gezupfe am Bass.

Es herrscht eine gute Atmosphäre, und es geht weiter mit Angus McSix, die mit ihrem Lied 666 weitermachen. Trotz der kleineren Bühne bietet die Band eine beeindruckende Show. Der Schlagzeuger ist als Oger verkleidet, ich finde es bemerkenswert, dass er auch in diesem Kostüm so gut Schlagzeug spielen kann. Hut ab, mein Freund! Ich bin schon ein wenig geflasht, was hier so alles passiert, bei Laser-Shooting Dinosaur steht plötzlich ein Dino auf der Bühne, der tanzt. Wenn das noch nicht genug ist, steht direkt noch Mr. Heavysaurus von Heavysaurus mit auf der Stage und feiert mit dem Publikum den Abend. Starker Auftritt von den Jungs uns Mädels von Angus McSix. Eine knappe Stunde ist herum, man spürt förmlich die gelassene Stimmung, die beide Bands bis jetzt verursacht haben. Alle liegen sich in den Armen, feiern und trinken das eine oder andere Bier am Sonntagabend. Anfangs habe ich viele Stimmen gehört, die gesagt haben, dass es bestimmt nicht voll wird, da das Konzert vom 14.02.2025 Freitagabend auf den Sonntag, den 16.02.2025, geschoben wurde. Viele haben sich nicht extra Urlaub nehmen können an einem Montag, um sonntags auf ein Konzert zu gehen, aber ich muss ehrlich sagen, es ist ordentlich voll, selbst für einen Sonntag.

Es ist 21 Uhr und das Volk wartet auf die Power Metal Band Orden Ogan als Headliner, die gerade auf ihrer Tour durch Deutschland reisen und einen Stopp in Geiselwind machen. Mit F.E.V.E.R, vom 2015er-Album Ravenhead, starten die Jungs und lassen es direkt zu Anfang krachen, wie kann man so was noch toppen? Hier ist Abriss und das spürt man auch im Fotograben, die Jungs von Orden Ogan, welche eine unglaubliche Show liefern und hinter einem reißen die Fans den Zaun kaputt. Lied um Lied geht herum, es werden Klassiker wie Gunman, We Are Pirates oder Come With Me To The Other Side performt. Mit My Worst Enemy schaffen die Jungs eine mystische Atmosphäre, die das Publikum fesselt. Taschenlampen gehen an, Feuerzeuge werden angemacht, alle singen mit und liegen sich in den Armen, da soll mal einer sagen, Musik, und ganz besonders Metal, verbindet nicht, absoluter Quatsch.

Der Abend geht langsam dem Ende zu und Orden Ogan bringen zum Abschluss noch mal einen Kracher mit Pyro und Papierschlangen und fordern alle auf zu filmen und das Ganze auf Instagram hochzuladen. Ich würde sagen, ein gelungener Abschluss. Mein Fazit zum Abend: ich bin begeistert. Der Abend hat alles gehabt – von Lachen, über sentimentale Momente bis hin zum Moshpit. Ich bedanke mich bei allen, dass ich das erleben durfte. In diesem Sinne bleibt steil und hoch die Pommesgabel.