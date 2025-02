Lucifer’s Child: veröffentlichen Lyric-Video zu neuem Track

Die griechischen Atmospheric-Black-Metaller Lucifer’s Child präsentieren das Lyric-Video zur neuen Single As Bestas, die aus dem erwarteten dritten Studioalbum The Illuminant stammt, das am 28. März über Agonia Records erscheinen wird.

Seht euch das Lyric-Video zu As Bestas hier an:

Nach einem siebenjährigen Dornröschenschlaf, in den Lucifer’s Child nach ihrem letzten Album The Order fielen – ein Dornröschenschlaf, der in Schatten und Stille gehüllt war -, erweckt das griechische Black-Metal-Quartett das Feuer wieder, das nie ganz aufgehört hat zu brennen und zu verblüffen. In einer phönixartigen Reprise kanalisiert die Gruppe die Höhen ihrer esoterischen Grübeleien und die Tiefen ihrer erschütternden Verzweiflung in The Illuminant.

Das Album markiert eine tiefgreifende Entwicklung im Sound von Lucifer’s Child, die eine „Reise in die Abgründe und die Emotionen, wo das Extreme auf das Melodische trifft und das Unsichtbare manifest wird“, anstrebt, wie Mitbegründer/Gitarrist George Emmanuel (Ex-Rotting Christ, Ex-Chaostar, Necromantia) betont. „Our new album represents a bold evolution in our sound. It is an intense journey that blends the dark, the emotion, and the melody. With eight blasphemous tracks, it is both a reckoning and a revelation, a fire that consumes but also renews. This is our revelation, and we can’t wait to share its intensity across the stages.“

The Illumimnant wurde von George Emmanuel im Pentagram Studio (Demonical, Septicflesh, Necromantia) produziert, gemischt und gemastert, mit Ausnahme des Schlagzeugs, das in den Pale Blue Dot Studios aufgenommen wurde. Das Coverartwork des Albums wurde von Daniele Valeriani (Dark Funeral, Mayhem) handgezeichnet.

Lucifer’s Child wurde 2013 in Athen (Griechenland) von George Emmanuel und Bassist Stathis Ridis (Ex-Nightfall) gegründet. Das Duo erweiterte sich schnell zu einem Quartett, mit Sänger Marios Dupont (Karma Violens) und Schlagzeuger Nick Vell (Chaostar), und veröffentlichte 2015 das Debütalbum The Wiccan. Inspiriert durch die Aufnahme des Albums, die eine Reihe von Festival-Terminen (u.a. Inferno Festival, Blastfest und Incineration Festival) mit sich brachte, lieferten sie ein Nachfolgealbum mit dem Titel The Order (2018). Das Album unterstreicht den klassischen Black-Metal-Ansatz der Band, mit viel Atmosphäre und einer düsteren Ästhetik, die durch das Coverartwork von Daniele Valeriani noch mehr hervorgehoben wird. Das Musikvideo zum Titelsong des Albums erreichte über 150k Streams auf YouTube und über 500k auf Spotify. Die Kollision von brasilianischem Okkultismus und hellenischer Blasphemie führt zu gewaltigen klanglichen Eindrücken auf Under Statn’s Wrath – dem letzten Werk der Band, das in Zusammenarbeit mit Mystifier aufgenommen und 2022 veröffentlicht wurde. Das seit der Gründung intakte Line-Up von Lucifer’s Child begrüßt auf dem kommenden Album The Illuminant einen neuen Bassisten, Kostas Gerochristos.

The Illuminant – Trackliste:

1. Antichrist

2. As Bestas

3. The Serpent And The Rod

4. Ichor

5. Righteous Flama

6. Curse

7. The Heavens Die

8. And All Is Prelude

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Formate:

– Slipcase CD

– Solid gold LP

– Solid blue LP

– Blood red LP

– Tape

– Ditigal

Merch:

– Black T-Shirt

– White T-Shirt

Lucifer’s Child – Tourdaten:

20.04.2025 – Dark Easter Metal Meeting DE

15-16.05.2025 – Dat Unland Fier Fest DE

27.05-07.06.2025 – Latin America TBC

18.09.2025 – Metal Im Woid DE

08.10.2025 – House Of Metal SWE

Lucifer’s Child Besetzung:

George Emmanuel (Ex-Rotting Christ, Necromantia) – Gitarren

Marios Dupont (Ex-Karma Violens) – Gesang

Nick Vell (Chaostar) – Schlagzeug

Kostas Gerochristos – Bass

