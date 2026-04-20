Duir: neues Album „Catarsi“ erscheint im Juni über AOP Records

Duirs kommendes Album Catarsi erscheint am 26. Juni über AOP Records. Es ist ihr bisher ambitioniertestes Werk. Catarsi bewegt sich thematisch im Ersten Weltkrieg und erzählt die Geschichte eines jungen Soldaten, der zwischen Stolz, Verzweiflung und Vergessenheit hin- und hergerissen ist.

Mit atmosphärischem Black Metal, der mit eindringlichen Folk-Elementen verwoben ist, nimmt Catarsi die Hörer mit auf eine kathartische Reise, auf der Geschichte zu Emotionen und Erinnerung zu Klängen wird. Das Album enthält Gastgesang von L.G. von Ellende und wurde von P.G. gemischt und gemastert. Groza wirkten bei Ad Nauseam Sounds mit und präsentieren die für die Band typische Mischung aus eindringlichen Melodien und roher Intensität.

Seht euch hier das Video zur ersten Single Impeto ab:

Duir ist eine Atmospheric-Folk-Black-Metal-Band, die 2013 von MK gegründet wurde und persönliche Einflüsse mit Folk- und Black-Metal-Elementen verbindet. Der Name „Duir“ stammt vom keltischen Wort für „Eiche“, einem Symbol für Langlebigkeit und Weisheit. Nach der Veröffentlichung des Demos Tribe (2014) und der EP Obsidio (2018) in Eigenregie tourte die Band ausgiebig durch Italien und teilte die Bühne mit Skyforger, Windrose, Furor Gallico, Ulvedharr, Bifrost und Elvenking.

Ihr erstes Album T. S. N. R. I. – Impermanenza (2022) markierte eine Hinwendung zu melodischem, atmosphärischem Folk-Black-Metal mit introspektiven Melodien und Reflexionen über Vergänglichkeit und Existenzialismus. Im Anschluss an die Veröffentlichung spielte Duir mit Grima, Ultar und Bloody Tyrant. In den Jahren 2023 und 2024 tourte die Band mit Ellende, Groza, Windrose, Gaerea, Happy Days und Ponte del Diavolo, unter anderem mit Auftritten in Deutschland als Support von Darkend. 2025 spielten sie mit Tsjuder und Seth beim Summoning Of Darkness Festival in Schweden und absolvierten eine Mini-Tournee in Italien mit Losmk.