Via Doloris: Debütalbum „Guerre Et Paix“ steht ab sofort als vollständiger Stream zur Verfügung

Der in Oslo lebende Musikers Gildas Le Pape hat am vergangenen Freitag das Debütalbum Guerre Et Paix, für sein Soloprojekt Via Doloris, als Stream über Black Metal Promotion veröffentlicht. In sieben ausgedehnten Kompositionen mit einer Spielzeit von 48 Minuten zeichnet das Album eine Reise durch die innere Landschaft der menschlichen Psyche nach: Depression, Verzweiflung, Zerrissenheit und die ferne Möglichkeit der Transzendenz.

Das komplette Album kann hier gestreamt werden:

Das Album enthält Session-Schlagzeug von Frost (Kjetil Haraldstad), bekannt für seine Arbeit mit Satyricon und 1349. Sein nuanciertes Spiel verleiht der Platte sowohl Gewicht als auch Subtilität. Gastgesang auf Omniprésents stammt vom verstorbenen Raido (Ferriterium, Heimsgard, Karne). Mehr Infos findet ihr hier:

Via Doloris online:

https://www.facebook.com/viadolorisofficial/

https://www.instagram.com/via.doloris/