Schattenmann & Induction: Akustik Session + Meet & Greet in Hamberg

Während die aktuelle Endgegner-Tour von Schattenmann derzeit durch die Clubs rollt, erwartet die Fans noch ein ganz besonderes Highlight: Am 29. März kommen Schattenmann gemeinsam mit Induction für eine exklusive, intime Akustik-Session nach Hamberg.

Mit im Gepäck: die aktuellen Alben beider Bands – Endgegner von Schattenmann sowie Love Kills von Induction – die in reduziertem, akustischem Gewand eine ganz neue Seite zeigen.

In persönlicher Atmosphäre haben Fans nicht nur die Gelegenheit, die Songs neu zu erleben, sondern auch die Bands beim anschließenden Meet & Greet hautnah kennenzulernen.

Termin: Sonntag, 29.03.2026

Einlass: 16:00 Uhr

Beginn: 17:30 Uhr

Ticketpreis: 22,22 €

Veranstaltungsort: Grüner Wald / Rockstüble, Hauptstr. 2, 75242 Hamberg

Tickets unter: https://shopeu.reigningphoenixmusic.com