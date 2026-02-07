Schattenmann: veröffentlichen Musikvideo zu neuer Single ‚Kamikaze‘ vom kommenden Studioalbum

Mit voller Wucht melden sich Schattenmann zurück und veröffentlichen das offizielle Musikvideo zu ihrer neuen Single Kamikaze. Der Track ist ein weiterer Vorbote des kommenden Studioalbums Endgegner, das am 13. März über Perception – A Division Of Reigning Phoenix Music erscheinen wird! Musikalisch wie visuell zündet die Band den nächsten Gang und setzt auf maximale Energie statt auf sichere Bremsmanöver.

„Statt Zerstörung geht es hier um Lebensfreude, Energie und Freiheit“, erklärt Frontmann Frank Herzig. „Kamikaze bedeutet übersetzt ‚göttlicher Wind‘. Unser Song fängt das Gefühl ein, vom Moment getragen zu werden, beflügelt und voller Energie zu sein, jeden Augenblick in vollen Zügen zu genießen und dabei alle Regeln und Konventionen hinter sich zu lassen.“

Mit seinem treibenden Groove, massiven Riffs und einem Refrain, der sofort zündet, steht Kamikaze für die positive, ungefilterte Seite von Schattenmann. Herzig ergänzt: „Es ist ein positiver, energiegeladener Metal-Song, bei dem der ‚göttliche Wind‘ dich trägt und das Risiko zur Euphorie wird. Man lebt den Augenblick maximal aus. KAMIKAZE-MODUS AN!“

Der Song markiert nicht nur den nächsten Schritt in der Entwicklung der Band, sondern setzt zugleich ein klares Statement für eine neue Phase im Schaffen der Formation. Mit ihrem kommenden Studioalbum Endgegner zeigen sich Schattenmann musikalisch wie optisch neu ausgerichtet.

Produziert von Henning Verlage, steht das Album für einen klaren Cut und eine bewusste Weiterentwicklung des Schattenmann-Sounds. Nach vier erfolgreichen Studioalben und dem Top-10-Chart-Erfolg von Día De Muertos unterstreicht die Band mit diesem Release erneut ihren Anspruch, sich stetig weiterzuentwickeln und Grenzen zu verschieben. Härter, direkter und selbstbewusst metallisch: Endgegner präsentiert eine Band, neu geschmiedet in Stahl und Feuer, bereit, ihren Platz in der modernen Metal Landschaft zu behaupten!

Endgegner Tracklist:

1. Endgegner

2. Besser Als Der Rest

3. Kamikaze

4. Einen Scheiß Muss Ich

5. Wir Sind Das Ende Der Welt

6. Kein Kommando

7. Schna-Na-Naps

8. Unmensch

9. Echo

10. Auf Die Zunge (Schattenmann Version)

11. Alter Ego

12. Gelegenheit Macht Liebe

Um die anstehende Album Veröffentlichung auch live gebührend mit euch zu feiern, starten Schattenmann im März auf ihre Endgegner-Tour 2026. Sichert euch noch heute eure Tickets oder VIP-Bundles, und erlebt die Band live an folgenden Terminen:

+ Special Guests Böse Fuchs:

12.03.2026 DE Frankfurt – Das Bett

13.03.2026 DE Oberhausen – Kulttempel

14.03.2026 DE Stuttgart – LKA Longhorn

15.03.2026 DE Saarbrücken – Garage

19.03.2026 DE Hamburg – Knust

20.03.2026 DE Leipzig – Hellraiser

21.03.2026 DE Erfurt – From Hell

26.03.2026 DE Munich – Backstage (Halle)

27.03.2026 DE Cologne – Luxor

28.03.2026 DE Hanover – MusikZentrum

04.04.2026 DE Berlin – Hole 44

05.04.2026 DE Magdeburg – Factory

13.11.2026 AT Dornbirn – Conrad Sohm

14.11.2026 AT Vienna – Szene

Über Schattenmann

2016 gegründet, hat die Nürnberger Band Schattenmann die Metal-Welt wie im Sturm erobert! Gekrönt von seinem Top-10-Album Día De Muertos [2023], war der bisherige Weg des Quartetts um Sänger Frank Herzig, Gitarrist Jan Shook, Bassist Luke Shook und Schlagzeuger Rorschach von eindrucksvollem Songmaterial und mitreißenden Liveshows geprägt. Eine elektrisierende Kombination, mit der die Band insbesondere in Europa bereits zahlreiche Metalheads für sich gewinnen konnte. Packende Metal-Klänge und unentwegtes Touren sind letztendlich die Schlüssel des Schattenmann’schen Erfolgs, der die Truppe innerhalb von nicht einmal zehn Jahren zu einem wichtigen Aushängeschild des deutschen Hard ’n’ Heavy -Universums werden ließ.