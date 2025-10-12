Schattenmann: veröffentlichen neue Single/Video „Besser Als Der Rest“ aus ihrem kommenden Album

Nach ihrer Unterzeichnung bei Perception, einer Sparte von Reigning Phoenix Music, und der Veröffentlichung ihrer ersten Single Kein Kommando im August, sind Schattenmann mit voller Kraft zurück.

Die Band präsentiert ihre brandneue Single und das dazugehörige Musikvideo Besser Als Der Rest, das jetzt auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist! Seht es euch hier an:

Stream / Download: hier

Frontmann Frank Herzig über die Botschaft des Songs: „In the end, Besser Als Der Rest is about one thing: to enjoy the moment, to celebrate every day and night, and to never get locked in – neither by others nor yourself. This song is a call to leave your daily routine behind and to live your life to the fullest. The line Wir Singen Schiefer, Wir Baggern Schlechter makes clear: It’s not about perfection or adaptation but energy, passion, and authenticity. Besser Als Der Rest isn’t arrogant – this is our statement: we’re different, we’re loud, we’re simply us – and we don’t care what other people think of us.“

Der Track bietet einen weiteren kraftvollen Vorgeschmack auf ihr kommendes Studioalbum Endgegner, das am 13. März 2026 über Perception erscheinen wird.

Mit diesem neuen Kapitel heben Schattenmann ihren Sound auf die nächste Stufe – schwerer, aggressiver und unmissverständlicher Metal. Zerschmetternde Riffs, donnernde Drums und hymnische Hooks prägen ihre Evolution. Besser Als Der Rest fängt diese rohe Intensität perfekt ein: ein Song, der für die Bühne gemacht ist und hart zuschlägt!

Endgegner – Trackliste:

1. Endgegner

2. Besser Als Der Rest

3. Kamikaze

4. Einen Scheiß Muss Ich

5. Wir Sind Das Ende Der Welt

6. Kein Kommando

7. Schna-na-naps

8. Unmensch

9. Echo

10. Auf Die Zunge (Schattenmann Version)

11. Alter Ego

12. Gelegenheit Macht Liebe

Mehr Informationen zu Schattenmann inklusive der Termine der Endgegner Tour 2026 findet ihr hier.

