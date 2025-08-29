Schattenmann: starten mit Musikvideo zu neuer Single ‚Kein Kommando‘ mit Volldampf in metallisches neues Bandkapitel

Schattenmann präsentieren stolz ihre neue Single Kein Kommando samt Musikvideo. Musikalisch metallisch bis ins Mark und aufgemotzt mit modernen Elementen, ist der neue Track ein schlagkräftiger erster Vorbote ihres kommenden Albums Endgegner, das im Frühjahr 2026 auf den Markt kommen und von einer umfangreichen Deutschlandtour der Band begleitet werden wird.

Frontmann Frank bezieht Stellung: „Kein Kommando ist für uns – seit unserer allerersten Single – wohl der wichtigste Song in der Bandgeschichte. Er markiert den Beginn einer neuen Ära – den Wandel hin zu einer klaren Metal-Ausrichtung. Die Zeile ‚Heute gibt es keine Regeln, keine Grenzen, kein Gesetz‘ trifft es auf den Punkt: Für unseren neuen Weg gab es keine Regeln. Keine Grenzen. Keine Kompromisse. Uns war egal, was andere denken oder erwarten – wir haben einfach gemacht. Musikalisch. Optisch. Authentisch.“

Um ihre ergebene Anhängerschaft auch in neuen Gebieten auszubauen, haben sich Schattenmann nun mit Perception zusammengetan. Der neueste Ableger von Reigning Phoenix Music, einem durchstartenden Metal-Label mit Sitzen im deutschen Hamberg und in Los Angeles, CA, hat es sich auf die Fahne geschrieben, vielversprechende Acts auf ihrem Weg nach oben zu begleiten und diese bei weiteren Schritten zu unterstützen, die es bedarf, um den Durchbruch zu schaffen und diesen obendrein mit langfristigem Erfolg zu krönen. Eine traumhafte neue Partnerschaft, in deren Rahmen Perceptions vielfältige Netzwerke in aller Welt dafür sorgen werden, dass das Quartett in ungeahnte Höhen vordringen wird.

Frank ergänzt: „Neuer Weg, neue Musik, neues Label. Mit großer Freude dürfen wir verkünden, dass wir gemeinsam mit Perception unter dem Dach von Reigning Phoenix Music unseren nächsten Schritt gehen. Für uns bedeutet dieser Moment nicht nur einen musikalischen Neuanfang, sondern auch die Chance, unsere Ideen und Visionen mit noch mehr Kraft und Klarheit umzusetzen. Wir sind überglücklich, ein starkes Team an unserer Seite zu wissen, das unsere Leidenschaft teilt, unseren Weg begleitet und uns in jeder Hinsicht unterstützt. Mit Perception und Reigning Phoenix Music haben wir Partner gefunden, die an uns glauben – eine Verbindung, die uns inspiriert und antreibt, das Beste aus unserer Musik herauszuholen.“

„Die Fakten sprechen für sich: Schattenmann haben sich innerhalb kürzester Zeit den Status eines Acts erarbeitet, der nicht mehr aus der europäischen Metal-Welt wegzudenken ist. Wir sind mindestens genauso motiviert, Frank und seine Bandkollegen voranzubringen, zumal ihre einzigartige Ausrichtung reichlich Potenzial mit sich bringt, dass wir fortan gemeinsam in die richtigen Bahnen lenken möchten. Genug der Worte, lassen wir Taten sprechen. Schattenmann sind hier, um die Welt zu erobern!“, so das Perception-Team.

Nun liegt es an euch: Seid ihr bereit, euch dem Endgegner zu stellen? Weitere Details sowie Vorverkaufsoptionen werden in Kürze folgen …

Endgegner-Tour 2026

30.01.2026 DE Nürnberg – Schattenspiele (w/ Induction & weiteren Gästen)

w/ Special Guests

12.03.2026 DE Frankfurt – Das Bett

13.03.2026 DE Oberhausen – Kulttempel

14.03.2026 DE Stuttgart – LKA Longhorn

15.03.2026 DE Saarbrücken – Garage

19.03.2026 DE Hamburg – Knust

20.03.2026 DE Leipzig – Hellraiser

21.03.2026 DE Erfurt – From Hell

26.03.2026 DE München – Backstage (Halle)

27.03.2026 DE Köln – Luxor

28.03.2026 DE Hannover – MusikZentrum

04.04.2026 DE Berlin – Hole 44

05.04.2026 DE Magdeburg – Factory

Weitere kommende Schattenmann-Livetermine:

19. – 22.08.2026 DE Haddeby – Baltic Open Air

Über Schattenmann

2016 gegründet, hat die Nürnberger Band Schattenmann die Metal-Welt wie im Sturm erobert! Gekrönt von seinem Top-10-Album Día De Muertos [2023], war der bisherige Weg des Quartetts um Sänger Frank Herzig, Gitarrist Jan Shook, Bassist Luke Shook und Schlagzeuger Rorschach von eindrucksvollem Songmaterial und mitreißenden Liveshows geprägt. Eine elektrisierende Kombination, mit der die Band insbesondere in Europa bereits zahlreiche Metalheads für sich gewinnen konnte. Packende Metal-Klänge und unentwegtes Touren sind letztendlich die Schlüssel des Schattenmann’schen Erfolgs, der die Truppe innerhalb von nicht einmal zehn Jahren zu einem wichtigen Aushängeschild des deutschen Hard ’n’ Heavy -Universums werden ließ.

Schattenmann sind:

Frank Herzig – Gesang

Jan Shook – Gitarre

Luke Shook – Bass

Rorschach – Schlagzeug