Parkway Drive: teilen „Killing With A Smile“-Medley

Im Vorfeld der nahenden Europatournee zum 20-jährigen Bandjubiläum steigern Parkway Drive über exklusiven Content die Vorfreude auf die bis hierhin spektakulärsten Shows ihrer Karriere!

Ende letzten Jahres stieg der australische Teil ihrer großen 20th-Anniversary-Tournee und die Band brachte zur Feier ein exklusives, rund 12-minütiges Medley ihres legendären Debütalbums Killing With A Smile auf die Bühne, das nun weltweit mit den Fans geteilt wird.

PWD-Frontmann Winston McCall kommentiert:

„Das Killing With A Smile Medley entstand aus einem Problem heraus: Wie repräsentiert man ein legendäres Album in einer Setlist, wenn jeder Song für sich genommen einen legendären Moment hat? Es ist verdammt schwer, einen Song oder sogar ein paar Songs für eine Setlist auszuwählen, ohne einige Perlen auszulassen. Das Medley war diesbezüglich unsere Lösung. Eine Fahrt durch legendäre KWAS-Momente, Hooks, Hits und Pits von Anfang bis Ende. Und für alle, die nicht von Anfang an dabei waren, ist es ein Einblick, warum man zurückgehen und sich mit den Grundlagen beschäftigen sollte, auf denen alles rund um Parkway Drive aufgebaut wurde.“

Der australische Teil der 20 Year Anniversary-Tour stand bereits für absolute Meilensteine in der zwei Jahrzehnte währenden Dominanz von Parkway Drive im weiten Feld der Heavy Music. Die epische Konzertreise zog riesige Massen an und untermauerte die unaufhaltsame Dynamik, mit der sich der sympathische Fünfer immer weiter nach vorn bewegt. Ausverkaufte Shows mit rekordverdächtigen Besucherzahlen: Die Tour war mit über 62.000 verkauften Tickets ein phänomenaler Erfolg und zählt zu den größten in der australischen Geschichte der Heavy Music überhaupt.

Parkway Drive haben die hauseigene Messlatte noch mal ein imposantes Stück höher gelegt!

In wenigen Wochen bringt die Band die aufwändigsten Shows ihrer Historie endlich auch bei uns auf die Bühnen. Wer noch kein Ticket hat, ist gut beraten, zeitig zuzuschlagen! In einzelnen Städten sind die Karten knapp, schon jetzt ist es gemessen an der riesigen Nachfrage die erfolgreichste Parkway Drive-Tournee bei uns bislang.

Verpasst die Band nicht auf ihrer 20 Year Anniversary | European 2025 Arena Tour. Mit ihrer bis dato ehrgeizigste Produktion wird die Tournee ein unvergessliches, absolut mitreißendes Erlebnis.

„Macht keinen Fehler – das wird der beste Gig, den ihr dieses Jahr sehen werdet. Don’t miss it!“ – Winston McCall

Parkway Drive – 20 Year Anniversary Tour

19.09.25 Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

20.09.25 München – Olympiahalle (Low Tickets!)

21.09.25 AT – Wien – Stadthalle

23.09.25 CH – Zürich – Hallenstadion

24.09.25 Frankfurt – Festhalle

26.09.25 Hamburg – Barclaycard Arena

27.09.25 Dortmund – Westfalenhalle (Low Tickets!)

28.09.25 Stuttgart – Schleyerhalle