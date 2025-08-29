Soul Grinder: neues Album „Frozen Halls“ erscheint am 16.10.2025

Fast drei Jahre haben sich die norddeutschen Death Metaller von Soul Grinder für den Nachfolger ihres 2022er Nackenbrechers Anthems From The Abyss Zeit gelassen. Untätig war das Trio in dieser Zeit nicht, denn neben unzähligen Club- und Festivalshows quer durch Deutschland hat man eben auch an neuem Material gefeilt, welches es in sich hat! Zehn Songs warten nun darauf, am 16. Oktober auf die Menschheit losgelassen zu werden. Freunde des oldschool-angehauchten Todesbleis dürfen sich schon jetzt auf ein wahres Meisterwerk freuen. Kompromissloser Death Metal – von Blast Speed Attacken, über groovige Dampfwalzen bis hin zu mystischen Hymnen – ist seit jeher ein Markenzeichen der Bremer Kapelle, welches sie auf ihrem kommenden Output nahezu perfektioniert haben! Eine erste Kostprobe des neuen Materals gibt es schon bald. Be prepared!

Upcoming Liveshows:

30.08. Rostock, Mau Club

02.10. Oldenburg, MTS Records

03.10. Aalen, Rock It

04.10. Weiher, Live Music Hall

10.10. Hamburg, Bambi Galore

11.10. Hannover, Subkultur

24.10. Oldenburg, Cadillac

25.10. Trier, Mergener Hof

08.11. Lohr am Main, Stadthalle