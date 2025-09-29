Arkham Audition: mit Temple Of Dread, Soul Grinder und Grand Devourer

Die drei Death-Metal-Combos Grand Devourer, Soul Grinder und Temple Of Dread kommen am 10. und 11. Oktober nach Hamburg und Hannover, um die neue Scheibe von Soul Grinder ordentlich zu feiern!

Die neue Platte Frozen Halls von Soul Grinder erscheint zwar erst am 16.10. via MDD Records, aber man munkelt, es wird live auch das eine oder andere neue Stück auf die Ohren geben.

Den Opener machen die fünf von Grand Devourer aus Hannover, die Anfang 2025 ihre EP Traversing The Void via Kernkraftritter veröffentlicht haben, und es steht schon das nächste Material in den Startlöchern. Auch hier wird es den einen oder anderen neuen Song zu hören geben.

Soul Grinder, die dem Publikum mit Frozen Hall ihre fünfte Scheibe um die Ohren hauen, sind schon seit Jahren extrem aktiv, und mit drei Leuten bringen die Bremer einen brachialen Sound auf die Bühne, den man gehört haben muss! Wenn ihr noch nicht die Chance hattet, die live zu sehen: Tut es jetzt!

Headliner der beiden Abende sind Temple Of Dread: Seit 2019 aktiv und mit fünf Alben gibt es mehr als genug Material zum Abreißen! Dabei kann man guten Gewissens von einer „Best-of-Band“ reden: Mit unter anderem Jörg Uken (Mastermind hinter dem Tonstudio Soundlodge) am Schlagzeug und Jens Finger (von Slaughterday) am Gesang hat man Genregrößen in der Band, die von einem Feingefühl für Death Metal und reichlich Erfahrung profitieren.

Tickets gibt es hier:

Hamburg

Hannover

Haare waschen! Dosenbier auf! Abspacken und den Old School Death Metal feiern!